「市長陪你拍」圓滿落幕　黃偉哲有求必應化身畢業生最強玩伴

▲台南市長黃偉哲陪3517位市長獎得主創意合影，有學生要求市長公主抱、自拍、下腰全配合，誠意十足。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台南市府首創、邁入第四屆的「市長陪你拍」市長獎頒獎活動前落幕，總計291所國中小、3517位獲獎畢業生參與，黃偉哲市長全程出席6場頒獎典禮，不僅逐一合照，更配合學生各式創意要求，包括換裝、抱抱、自拍、甚至學兔子跳，展現「有愛市長」的親民魅力，讓網友大讚「市長根本是畢業典禮的MVP」。

黃偉哲市長表示，「市長陪你拍」是為表彰學生在學習歷程中的傑出表現，每一位市長獎得主都是透過自身努力、突破挑戰才贏得榮耀，盼透過獨一無二的合照，留下畢業生涯最溫暖的記憶。他也鼓勵學生們勇敢面對未來人生道路，不論遇到任何挑戰，都能自信前行，發光發熱。

活動現場驚喜不斷，有學生使出後空翻、一字馬、跆拳踢板等「武功」，也有人穿上族服、帶樂器表演才藝，展現青春活力與個人特色。更有學生突發奇想要求公主抱、背市長，甚至上演「愛的抱抱」和「親親」，黃市長幾乎來者不拒，甚至跌個四腳朝天仍笑稱：「明年要減重，才不會害同學『壯烈犧牲』！」此舉也讓台下師生笑聲連連。

黃偉哲市長也在社群平台 Threads 分享幕後花絮，包括一場合影中有學生挑戰他踢破跆拳木板未果，他事後將木板帶回家苦練，並拍下成功畫面上傳，引發熱烈迴響。有網友留言：「這市長太可愛了吧！」、「比我畢業典禮還熱血！」其中一則勵志留言更吸引超過1.3萬人按讚，一名家長表示，孩子原本是「英文苦手」，為了與市長合照努力學習，最終圓夢成功，成為畢業最美好的句點。