車底有乘客！新北掃街車暗藏喵星人　動保員救援過程全紀錄

▲緊急救援！板橋清潔隊協同動保處，17噸掃街車底救出受困幼貓。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市板橋區清潔隊日前執行例行掃街作業時，意外在分隔島一帶聽見微弱貓叫聲，經查發現一隻約500公克的幼貓受困於17噸重掃街車底盤。由於結構複雜且貓咪易受驚竄逃，清潔隊立即通報新北市動保處，歷經數小時協力救援，終成功讓小貓脫險。

板橋區林姓及李姓清潔隊員表示，當時掃街車以時速10公里以下清掃分隔島兩側快車道，因連日午後雷雨導致落葉堆積，過程中監測員聽見持續貓叫聲，隨即暫停作業並通報。動保處派員到場後，發現掃街車底盤空間狹窄複雜，為避免貓咪受困更深，在清潔隊協助下從邊刷及主刷處逐步排查，最終鎖定位置救出幼貓。

板橋動物之家獸醫徐愛明指出，獲救的幼貓「花花」約2個月大，體重僅500公克，現場未發現母貓蹤跡，推測可能因遷移時不慎遺落。經檢查，花花除輕微脫水與驚嚇外無外傷，休養後已恢復活力，並由民眾認養展開新生活。

動保處長楊淑方提醒，若發現動物受困隱蔽或危險區域，應立即通報1999或1959專線，由專業人員以器械輔助救援，避免人畜二次傷害。此次案例展現公私協力成效，也為流浪動物救援再添暖心篇章。