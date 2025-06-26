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邱議瑩推首支競選影片　解密「恰北北」由來獲好評

▲▼ 高雄市長,邱議瑩,競選影片,恰北北,高雄轉型。（圖／資料照）

▲民進黨高雄市長初選參選人、立委邱議瑩25日成立競選辦公室，並公布首支競選影片。

政治中心／綜合報導

民進黨高雄市長初選參選人、立委邱議瑩25日成立競選辦公室，同時也公布首支競選影片「邱議瑩的每一天」，細數從政三十年，在選區與國會來回的日子，影片中更解密邱議瑩「恰北北」的由來，讓人會心一笑。邱議瑩表示，希望能透過這隻影片，和老朋友一起回想打拼的日子，讓新朋友能更認識她。

影片首先以邱議瑩選區開頭，指出她來自高雄最大的選區，面積幾乎佔高雄市的一半以上，每天從清晨到深夜，來回往返於深山與都會之間，只希望能幫深愛的城市多做一些事。

邱議瑩在不少人的印象中，是「恰北北」的，影片也回答為什麼「恰北北」，是為了要對抗不公不義。影片列舉的幾個段落，都是邱議瑩在為民爭取權益時，遇到對方推託甚至惡意抵制，一股路見不平的氣勢油然而生；但這其實是邱議瑩真性情的表現。

影片提及，邱議瑩曾經罹癌，康復後已經無所畏懼，人生的志向，是希望能在陳其邁與歷任高雄市長完成的事情上，更進一步，讓高雄成為幸福六星城市，高雄要繼續衝刺，最佳的活力來源，正是邱議瑩另一個為人所知的習慣，每天一杯精力湯，據了解，包括國會的立委同仁、辦公室助理，都對邱議瑩親手製作的精力湯讚不絕口，是邱辦的招牌特色之一。片尾邱議瑩更親自錄音，強調高雄從重工業到高科技，從文化沙漠到演唱會之城，改變已經發生，希望市民朋友給她機會，在高雄轉型的第二階段，一起努力讓高雄繼續贏。

邱議瑩幕僚表示，這隻影片完全是他們每一天的生活，在東九區的行程，點跟點之間往往要半小時以上，還要趕高鐵到台北開會再回到美濃旗山，但邱議瑩一直都比助理更衝更猛，一天一杯精力湯是真的有效，也對邱議瑩不管是偏鄉需求，或是半導體產業鏈等高科技議題的掌握能力印象深刻。

影片在社群媒體公佈後，網友們也紛紛留言「唯一支持邱議瑩」、「短髮比較nice」、「瑩領高雄」、「瑩接未來」等各種諧音梗也不少，更有人說「真性情讚，對抗不公不義本來就不用客氣，就是愛這樣的邱委員啦！」

▼民進黨高雄市長初選參選人、立委邱議瑩首支競選影片「邱議瑩的每一天」。（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

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