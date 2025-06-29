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掌握科技教育新浪潮！花蓮5G新科技參展成果交流會獲六項肯定

▲▼花蓮5G新科技成果參展成果交流會獲六項肯定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮5G新科技成果參展成果交流會獲六項肯定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

教育部自112年推動「5G新科技學習示範學校計畫」，結合高速網路與XR技術，打造前瞻性數位學習環境；今年成果交流會集結全國四大類計畫學校、各縣市與XR共學中心，共200餘單位參展，透過分區攤位與現場互動方式，呈現多元教學創新樣態的同時，也促進跨縣市的經驗交流與資源分享。

教育部辦理「114年5G新科技學習示範教學與VR教材成果展示交流會」於6 ／13圓滿落幕，花蓮縣各單位獲頒多項獎項：

【VR教學實踐獎】：富世國小、水源國小
【全勤優秀獎】：國風國中、崙山國小
【最佳推動學校獎】：三棧國小
【最佳團隊精神獎】：教育處教育網路中心
【非凡貢獻獎】：國風國中
【最佳支持獎】：水源國小、三棧國小、教育處教育網路中心

▲▼花蓮5G新科技成果參展成果交流會獲六項肯定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

獲得非凡貢獻獎的國風國中李守慈老師分享：「從早期設備不足、摸索前行，到如今能自主設計並帶領學生開發VR課程，這是一條充滿挑戰但也值得驕傲的路。每一次看見學生的投入與成長轉變，都是我不斷前進、持續創新的動力。」

三棧國小方亞馨主任獲頒最佳支持獎，她表示：「孩子們從一開始的好奇到後來主動探索、合作創作，我們真切感受到科技不只是工具，而是能真正點燃學習動能的力量。」

縣長徐榛蔚表示：花蓮的山海與文化是最好的起點，希望孩子透過XR教育走得更遠，讓學習成為連結世界與家鄉的橋梁。本次展出課程如「島嶼東‧山海間」、「家鄉的產業」，以及學生運用AI創作的《蒙娜麗莎》畫像，都展現了沉浸式體驗與跨域融合的教學成果。我們要積極擁抱科技教育浪潮，發揮地方特色，與全國共創數位學習的未來。

花蓮縣政府教育處將持續以師生需求為核心，透過數位學習，落實教師社群共學、跨校課程協作與教案模組開發等機制，讓沉浸式教學逐步融入日常課堂，成為可持續推動與共享的教學實踐；未來將延續「共學×共創×永續」理念，發展結合在地文化與數位應用的教學資源，走出花蓮自己的智慧教育路徑。
 

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