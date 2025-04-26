校園反毒教育展現成果！　花蓮4校獲教育部肯定

▲▼花蓮縣致力於「防制學生藥物濫用」工作，縣內4所學校獲教育部績優肯定成效卓著。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣致力於推動「防制學生藥物濫用」工作，成效卓著。近日教育部公布113年防制學生藥物濫用績優學校獲獎名單，花蓮縣共有四所學校獲選，顯示長期深耕反毒教育之努力與成果受到中央肯定。

其中「高中職組」入選學校為私立海星高級中學及國立光復高級商工職業學校，「國中組」則有縣立自強國民中學與縣立南平中學入列，成為全國反毒教育推動的表率。

花蓮縣長徐榛蔚高度重視學童健康與校園安全，並於多次跨局處會議中指示由教育處、衛生局、警察局及校外會協力合作，建立全方位社會安全網絡。透過校園宣導、識毒課程及多元輔導機制，加強學生自我保護意識與對毒品的辨識能力，營造無毒友善的學習環境。

以縣立自強國中為例，該校積極推動反毒教育。2025年3月，自強國中參與中華民國無犯罪促進會主辦的「校園巡迴列車」宣講活動，針對七至九年級學生進行毒品危害防制、拒絕技巧及校園霸凌防治等主題教育，活動透過互動討論與實例分享，引導學生建立正確價值觀與自我保護意識，全校478位學生踴躍參與，成效良好。

此外，自強國中亦採用國教署「反毒守門員課程」，推動反毒入班教學，將毒品防制觀念紮根校園。課程設計融入生活情境，協助學生辨識常見毒品樣態及應對技巧，強化其判斷與防範能力，形塑正向健康的學習風氣。

教育部「新世代反毒策略行動綱領」第三期（2025–2028）現已啟動，將整合跨部會資源，從阻絕供需、減少毒害、穩定復歸、抑制再犯四大面向，全面強化毒品防制政策。

花蓮縣政府教育處未來將持續落實中央政策，深化與學校、家庭及社區的合作，讓反毒教育更具深度與溫度，共同守護學生身心健康，打造安心學習的優質校園環境。