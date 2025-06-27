讓幸福繼續上路！富里幸福巴士爭取金運獎　第2階段獲評審肯定

▲▼「幸福巴士金運獎」評審團親赴富里鄉，實地了解營運成效與服務特色。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由交通部主辦的「幸福巴士金運獎」評選活動邁入第二階段，評審團於昨26日親赴富里鄉，實地了解「幸福巴士2.0」營運成效與服務特色。由富里鄉公所與羅山社區發展協會代表出席簡報，展現「幸福巴士2.0」的在地創新與溫暖服務。

活動由鄉長江東成主持開場，江鄉長向與會來賓致上最誠摯的歡迎與感謝，並詳細介紹來自中央與地方的評選與指導貴賓，包括交通部公路局、台北區監理所、花蓮縣政府建設處、鼎漢國際工程顧問公司，以及執行單位羅山社區發展協會等，現場氣氛熱烈。

▲▼評審團深入與當地各單位了解實際營運狀況，現場討論相當熱烈並獲評審團一致肯定。

富里鄉已邁入超高齡社會，65歲以上人口占比達26.86%，對交通的可近性與安全性有極高需求。「幸福巴士」的推動，成功串連在地13村、拓展至玉里、卓溪、台東池上等地，成為偏鄉交通照護與公共運輸平權的重要指標。

訪查當日，評審團不僅聽取規劃成果簡報，也實地走訪富里鄉羅山小學堂及土角厝，深入了解幸福巴士在社區中的實際運作情況，並與居民親自交流互動，體會服務對長者、學童及弱勢族群日常生活所帶來的實質幫助。

鄉長江東成表示：「交通部評審團深入鄉內實地考察、聆聽民意，是對本鄉交通服務最真切的鼓勵與鞭策。我們期盼透過『金運獎』的肯定，爭取更多資源投入，讓幸福巴士繼續為鄉親打造便利、安全、有感的交通服務。」

