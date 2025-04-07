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從紅黃單到安全家園！0403花蓮地震一周年，政府補強計畫如何守護你我？

▲▼花蓮地震天王星大樓倒塌。（圖／記者湯興漢攝）

▲花蓮地震天王星大樓倒塌。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊智雯／綜合報導

臺灣地處地震帶，老舊建築數量龐大，耐震力不足早已是潛藏的危機，113年4月3日的地震，造成花蓮部分建築傾斜倒塌，震後也有建物被貼上紅黃單，不少人心中浮現相同疑問：「我的家，真的夠安全嗎？」為強化建築物的耐震能力，內政部國土管理署自民國108年推動「私有建築物耐震弱層補強補助」，截至113年底全國已核定補助203件、完工22件，針對0403花蓮地震則有80棟紅黃單建築核定補助，地震前已完成補強的建物，在0403地震中結構完好，足見補強措施之成效。

▲▼國土署,地震中心,弱層補強,成果。（圖／記者楊智雯攝）

▲建築物弱層補強，截至113年12月底，共計核定203棟，已竣工22棟。（圖／國土管理署提供）

面對臺灣高地震風險，全臺老屋耐震問題浮上檯面，尤其以「軟腳蝦」建築物災害風險極高。國家地震工程研究中心邱聰智博士指出，在過往發生的所有地震中，最常見的房屋倒塌主因為「軟弱底層」結構，也就是俗稱的「軟腳蝦建築」。這種建築通常有4個特徵，包括一樓挑高、底層為大型商場、一樓為停車場牆少柱多、某一樓層牆面明顯比其他層少，由於軟弱層牆體支撐量不足，與樓上住宅隔間形成落差，造成整棟建築耐震失衡，一遇強震就首當其衝。

▲▼ 私有建築物耐震弱層補強網路宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

▲國家地震工程研究中心邱聰智博士提到，最常見房屋倒塌主因是「軟弱底層」結構。（圖／記者黃克翔攝，下同）

當0403花蓮強震重創東部地區，不少住宅被貼紅黃單，居民迫切盼望重建與安全保障。為解決老屋耐震問題，國家地震工程研究中心邱聰智博士提到「補強」效果比「修復」更好，只有「補強」才能有效提升建築物「耐震能力」，目前補強以「弱層補強」最具可行性，現行補強工法多採擴柱、增設RC牆、剪力牆等方式，可實質有效提升建築強度與耐震度，成本相對較低且不需動到住家空間，更易取得住戶共識。

▲▼ 私有建築物耐震弱層補強網路宣傳 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國土管理署歐正興主任秘書說明成果。

▲▼國土署,地震中心,弱層補強,成果。（圖／國土署提供）

▲▼花蓮縣花蓮市國民八街個案補強前後對比。

▲▼國土署,地震中心,弱層補強,成果。（圖／國土署提供）

九二一地震後，政府全面強化建築耐震規範，新建建築須符合最新標準，既有建物則分為公私部門推動改善。公有建築自民國89年起展開耐震補強並納入前瞻計畫，私有建築則推動「全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫」，鼓勵民國88年以前興建、耐震力不足建物加速改善。另為因應0403地震，加速協助災後復原，國土管理署已完成「0403震災張貼紅黃單耐震弱層補強補助作業規定」，受災戶可向地方政府申請補助，協助受災民眾早日恢復正常生活。

為減輕民眾負擔，弱層補強補助每件最高可補助建築物補強費用的45%，並以450萬元為上限，但如建築物屬於「耐震能力初步評估結果危險度總分大於45分」、「耐震能力詳細評估結果為須補強或重建」或「經執行機關認定耐震能力具潛在危險疑慮」者，補助比率可由45%提高到85%，可大幅減輕民眾負擔金額。

國土管理署歐正興主任秘書提到，於107年2月6日花蓮地震後，特別選定三處花蓮災損建築、一處臺南建築，作為「私有建築物耐震弱層補強補助」示範案例，導入補強工程，建物透過擴柱、增設剪力牆等手法提升耐震度，例如花蓮國民八街的華廈弱層補強案，1樓作為停車場，屬於軟腳蝦建築，經過結構補強後，經歷0403地震，僅粉飾牆面有裂紋，成功補強原本一樓停車空間造成的「軟弱層」問題，讓居民住得更安心。

自0403地震後，民眾對於居住安全的警覺與行動力大幅提升，國土管理署因此也受理了激增的補強案件申請，根據國家地震工程研究中心統計，113年因0403花蓮強震影響，申請案件與112年相比呈現倍數成長。

▲▼國土署,地震中心,弱層補強,成果。（圖／國土署提供）

▲私有建築物耐震弱層補強諮詢專線。（圖／國土管理署提供）

想為老舊房屋申請耐震補強，其實流程比你想像的簡單！民眾可撥打專線(02)6630-0237向國土管理署委託國家地震工程研究中心成立之私有建築物弱層補強專案辦公室諮詢或上私有建築物耐震弱層補強資訊網查詢（https://privatebuilding.ncree.org.tw/）。國家地震工程研究中心可免費派員至社區宣導，如需要尋找相關專業技師，也提供媒合服務。申辦流程的部分，會先經由專業技師完成耐震能力評估後，如初評分數大於30分，即可向地方政府申請。

地震無預警，國土管理署也鼓勵民眾踴躍向房屋所在地之縣市政府提出私有建築物耐震弱層補強補助申請，提前為住家耐震安全做好準備，才能防患於未然。（內政部國土管理署 廣告）

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