持續推動性平施政獲評審高度肯定！花蓮第3次獲金馨獎優等　

▲花蓮縣政府在推動性別平等業務輔導獎勵計畫」中表現卓越，榮獲第23屆金馨獎優等獎項殊榮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府在行政院辦理的「113年直轄市與縣（市）政府推動性別平等業務輔導獎勵計畫」中表現卓越，榮獲第23屆金馨獎優等獎項殊榮。本次考核中，委員特別肯定花蓮縣政府在性別平等推動上的族群多元特色，並對「部落女性經濟賦權創新方案」給予高度評價，展現地方政府結合在地文化與性別平權的實踐成果。

花蓮縣長徐榛蔚上任以來將性別平等理念深植於施政核心，特別訂定「花蓮縣政府推動性別主流化實施計畫」，並持續在性別平等機制建置、性別意識培力、性別影響評估、性別統計與性別預算等面向穩健推進。性別平權政策不僅落實於制度設計，更延伸至婦幼照護與育兒支持等日常生活層面，積極實踐照顧責任共享與婦女賦權的理念。

▲花蓮縣府參議張志翔代表花蓮縣長徐榛蔚出席頒獎典禮，接受行政院頒獎表揚。

自111年起，各局處在徐縣長領導之下，通力合作，花蓮縣已連續兩屆榮獲金馨獎優等獎項，展現縣府推動性平政策的長期承諾與穩健成果。未來，縣府將持續以系統化、制度化方式深化性別平等推動工作，透過設立性別平等辦公室，整合各局處資源與業務，提升政策執行效能。

在政策推動層面，花蓮縣政府持續推展多項跨局處合作方案，包括推動月經平權的「安心舒棉寶盒2.0」、促進職家平衡的托育支持政策、防制兒少性剝削的策略計畫等，全面落實性別平權理念。

花蓮縣政府強調，性別平等是城市永續與幸福發展的核心價值，未來將持續落實性別主流化與CEDAW精神，並攜手企業、民間團體與社區資源，共同消除性別歧視與刻板印象，打造一個讓所有性別都能自在生活、平等參與的幸福城市。

