尹到怡說謝謝　阿家生蠔「老闆回1句」一票喊噁！男網友也搖頭

▲老闆的態度讓人不舒服。（圖／翻攝自尹到怡YT）



記者施怡妏／綜合報導

南韓女團「FANATICS」成員尹到怡與台灣成員李家儀日前赴澎湖旅遊，遭知名海產店「阿家生蠔」老闆冷嘲熱諷，尹到怡離開後跟老闆說謝謝，老闆竟說「這種謝謝也太沒誠意了吧！」對此，不少網友認為，根本是性騷擾。連男網友都搖頭，「我是男的，都覺得老闆講話方式跟行為讓人不舒服了。」

有網友在Dcard發文，老闆看到尹到怡到店，問他們知不知道要花錢，接著又說「你們這樣美麗的小姐，三更半夜出來還在做什麼事情，我不知道」，還不斷問有沒有誠意。最後結帳離開時，尹到怡還笑笑跟老闆說謝謝，沒想到老闆竟說「這種謝謝也太沒誠意了吧！」

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原PO看完影片，認為老闆的行為根本就是性騷擾，「以一個女生的角度來看老闆說話真的，太不舒服了，吃個東西也會付錢，要什麼誠意？」

▲尹到怡離開時說謝謝，老闆卻回沒誠意。（圖／翻攝自尹到怡YT）



對此，有男網友留言，「我自己都覺得老闆講話方式跟行為讓人不舒服了，我舅舅也是海口人，人家豪爽歸豪爽，也是很有禮貌阿」、「我覺得老闆直接把她們當成特種行業的小姐來虧了」、「老人說謝謝沒誠意，是要那種誠意，死變態」、「這種態度開什麼餐廳，一副是我施捨給你飯吃的」、「我覺得老闆以為這兩個女生是做黑的，才一直虧她們」。

不過也有網友緩頰，就只是老男人的白目幽默，傳統市場裡面蠻多老闆會這樣，「可能會覺得是騷擾，但不會上升到性這塊」、「跟性騷擾有什麼關係，單純就是遇到瘋子而已」、「老闆可能不認識他，所以提醒他要付錢，不要以為拍片就會招待」。

其他網友表示，「聽到那句漂漂亮亮三更半夜不知道幹嘛，根本就是影射是出來賺的」、「這就是言語霸凌，絕對不是什麼真性情」、「應該是晚了不想做生意，然後剛好對漂亮女生又有偏見」、「之前去過，十幾個人坐下，我想點餐，老闆一直不講價錢，差點吵起來，不想受氣也不想被盤，拍幾張照片就走了」。