澎湖生蠔老闆「沒事先告知錄影」　他回看影片笑了：有同意耶

▲尹到怡在澎湖和老闆發生衝突。（圖／翻攝自尹到怡YT）



記者鄺郁庭／綜合報導

前南韓女團「FANATICS」成員尹到怡近日來台，和李家儀到澎湖的「阿家生蠔」海產店光顧，期間和老闆發生衝突，事件引發話題。店家事後曾澄清，是因為尹到怡接近半夜才要用餐，沒事先告知會錄影，加上目中無人的態度，他才沒好臉色。結果說法馬上被網友打臉，有人回看尹到怡的影片發現，老闆說過「妳們就自然地去拍就好了。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「澎湖那老闆生氣是正常的吧？！」認為老闆會生氣有三點原因，一是半夜店家正準備打烊時，尹到怡突然來訪；二是尹到怡未經店家同意就直接拍攝；三是上菜後，尹到怡才提出希望店家份量減半的要求。

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不過，就有人回文，對於問卦網友第二點的猜測直呼「黑人問號？？？」接著附上尹到怡影片截圖，「影片會說話。老闆：你們就自然地去拍就好了。」「看來老闆有同意耶！YouTube各家新聞底下留言，還是有人質疑：『未經店家同意就直接拍攝？？』原來沒看影片就直接腦補：『未經同意？』」忍不住酸「2025年了，讀書不犯法吧？」

發生這次的事件，「阿家生蠔」的老闆出面表示，他並不覺得委屈，反而是能夠停下來休息。不過，老闆也說，澎湖的行政單位應該重視這項問題，經過這次的事件，澎湖可能迎來另一波觀光熱潮，不過澎湖晚上沒有地方能去，這是政府該重視的問題。

老闆提到，他已經惹出這種問題，網路上正面、負面的討論他都無所謂，但這與澎湖未來的觀光命脈有關。老闆還說，這次他明顯於法有據，他有承租土地，他的店也展露了海岸、風貌與風情，讓許多人晚上能夠過來放鬆身心。

老闆提及，他自知個性「X掰」，所以才會惹到這種事情，不過事件也非因他而起，本來就是他們（指尹到怡）不懂這裡的民情世故。老闆說明，他並未做出侵犯人家的動作，他們（指尹到怡）賺這種錢的，就是見縫插針、撿起來用，這樣就有錢能夠賺。他不會去阻止人家賺錢，只希望這些人能夠更加體察地方的風俗民情。

至於未來的打算，老闆說，頂多時間到以後收一收別做了，以後大家來這裡想找他，就當作是朋友相聚、聊聊天也好，至少不會有這些問題。老闆預告，以後他的桌子、椅子都不會收掉，想來的人自己買食物來坐。至於電燈、電費等開銷，這些則是小錢，他不會在意。

老闆坦言，現在他已非為了錢而生活，人生的剩餘價值，就是是否對澎湖有所貢獻，「這也沒辦法說清楚。」老闆提到，過去有許多觀光客來店裡用餐，被他「修理」以後，卻還感到開心，甚至還多次到訪。老闆最後忍不住笑了出來，不曉得為何會有這種情況發生，「台灣人的文化，就是這種說不清楚的享受。」