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大陸 大陸焦點 特派現場

影／誰敢接單？殯儀館深夜叫外賣備註「往裡走」　劇情翻轉警介入

記者任以芳／綜合報導

大陸一名外賣員深夜接到「恐怖」訂單，對方要求一份冰檸檬水送往泰山殯儀館東南門，備注要求「進去往裡面走」，並需45分鐘內送達，最終沒人敢接單。事後外賣員在網路「吐槽」請殯儀館領導管一管員工，到底是否有沒有訂單存在，引起大眾關注，警方也介入調查。

綜合陸媒報導，大陸山東泰安市泰山殯儀館深夜外賣訂單的消息在網路上迅速傳播。該起事件發生於6月25日23時24分，一位外賣員接到了一份送往泰山殯儀館東南門的訂單，備注要求「進去門往裡走」，並需在45分鐘內送達。然而，這份訂單最終因無人接單而被取消退款，其中所點商品為一杯冰鮮檸檬水。

▲▼ 殯儀館夜半點餐 。（圖／翻攝 搜狐）

▲大陸山東泰山殯儀館夜半點餐，沒有外送員敢接單   。（圖／翻攝 搜狐）

‌事後有外賣員公開「吐槽‌」，公開喊話殯儀館領導管一管，不理解為何大半夜「應該很涼快？」，為何會有人點冰檸檬水，還要求外賣員往裡面走，讓人壞疑是不是惡作劇，並呼籲好好管理員工。

外賣員的影片上傳後，迅速在網路上發酵，引發了外界對於特殊場所外賣配送的討論。泰山殯儀服務中心工作人員對此事表示關注，並證實正在查證訂單的真實性，是否為員工真實點餐還是他人惡作劇。該起事件甚至在驚動當地警方也介入調查，確認訂單的來源及真實性。

事件曝光後，不少網友廣泛討論，認為特殊場所的外賣配送確實存在風險。有網友認為，「可能有人故意惡作劇」「你可以單」，也有人認為「有訂單就送還這麼多廢話」「顧客點是顧客的權力，你送外賣的可以不接單啊？」「工作人員點餐不犯法呀」。

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