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「阿家生蠔」羞辱尹到怡遭炎上！　闆娘道歉曝原因

▲尹到怡到澎湖吃海產遇到無禮老闆。（圖／翻攝自尹到怡YT）

▲尹到怡到澎湖吃海產，遭老闆嗆聲羞辱，引發軒然大波。。（圖／翻攝自尹到怡YT）

記者郭玗潔／台北報導

南韓女團「FANATICS」成員尹到怡與台灣成員李家儀日前赴澎湖旅遊，遭知名海產店「阿家生蠔」老闆冷嘲熱諷，還把餐點收走，引起民眾熱議，當時在場的老闆娘也被質疑「他老公都這樣了還不聞不問」。對此，老闆娘在影片下方對尹到怡及李家儀道歉，不過也表示老闆不滿兩人「都沒有先問候說要拍，就到處去拍了」，讓她覺得「先知會店家並取得店家意願是必要與重要的」，並揚言已請律師處理，希望網友自重。

影片中可見，老闆以輕佻語氣嘲諷「這麼晚來，誰要理你們」、「當你們這樣子美麗的小姐，這樣三更半夜喔，還在做什麼事情，我不知道」、「你們要知道什麼叫真相，就是要花錢」，老闆娘雖從中緩頰「不要嚇到她們」、「你們想知道要花多少錢嗎，那你可以問他」。不過老闆仍繼續說「妳們就這樣點隨便吃吃就好，這麼晚吃什麼東西，表示妳們誠意不夠」、「妳們就自然地去拍就好了」。

老闆娘見狀又委婉建議「看你們有沒有想吃，如果那個沒有的，就是可能比較晚了，如果吃不下你們也可以，就是明天再來或是改天再來也可以」。老闆仍說「我現在在世界排行榜夠了，我的聲音在你們錄音裡面，就是會讓你們紅」、「我是全澎湖對你們最好的人，你們還在那邊傻傻的，到底是有沒有腦筋啊？」、「賺到錢以後要怎麼回饋我」等語，讓尹到怡與李家儀相當無言，覺得來了半小時，連菜單都沒看到，好像一直在看老闆臉色。

影片上線後，除了老闆被炎上，網友也質疑「都沒人覺得老闆娘也有問題嗎？他老公都這樣了還不聞不問」。而老闆娘也在影片下留言對兩人道歉，「很抱歉讓你們有這樣錯愕和突兀的經驗，當時家哥已經有喝過酒」、「記得我還趁著鏡頭離開我時趕緊告訴你們請都不要拍到我，沒多久也不知哪個環節，家哥突然大聲說：『不給拍，全部都洗掉。』的話數次」，讓她也很尷尬覺得影片拍不成了。

老闆娘表示，上菜時她看到丈夫把菜端走又端回，等到外場結束休息時，問他為什麼要這樣，他說「你們都沒有先問候說要拍，就到處去拍了，他覺得為什麼就應該要給你們這麼方便」，讓她也覺得「我不太了解大部份YouTuber 他們是如何開始在一個店家上錄製和拍影片的，但經由這次的經驗，我認為先知會店家並取得店家意願是必要與重要的」，同時也強調，「不當留言者請自重，已委託律師協助必要之處理」。

▲▼生蠔老闆娘回應。（圖／翻攝自윤도이 尹到怡 DOILY LIFE ）

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