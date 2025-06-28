以色列稱擊殺「伊朗30高層、11核科學家」　重創核武研發

▲在以伊互相轟炸之際，伊朗德黑蘭失火。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列與伊朗歷經12天空中交戰後，雙方在美方斡旋下達成停火。以色列軍方高層直言，這場行動成功重創伊朗核子計畫，不僅擊斃逾30名高階安全官員與11名核科學家，還重創伊朗飛彈與防空系統，「使其短期內喪失濃縮武器級鈾的能力」。

根據《路透社》報導，以色列一名未具名軍方高層指出，6月13日戰事爆發首日，以軍便出動空軍重擊伊朗防空設施，成功癱瘓其初期反擊能力。整場空戰中，以軍空襲超過900個目標，對伊朗的飛彈生產鏈也造成深度破壞。

這名官員表示，「伊朗的核子計畫受到重大打擊，政權短時間內已無法將鈾濃縮到90％的武器級水準，目前製造核武核心的能力也被癱瘓。」

雖然伊朗官方始終否認發展核武，但為報復以色列空襲，伊朗接連向以軍基地與城市發射飛彈，並聲稱成功穿透防空系統。

不過，獨立軍事衛星影像專家、CNA公司衛星影像分析師伊夫列斯（Decker Eveleth）指出，從商用衛星影像分析結果來看，伊朗僅有極少數飛彈命中具軍事價值的設施，「其飛彈仍缺乏足夠精準度，無法摧毀像F-35這種藏於掩體的目標。」

伊夫列斯表示，伊朗飛彈攻勢多數鎖定大城市或工業區，例如海法煉油廠，但整體密度不足，無法造成大規模破壞，「以色列若未來再度發動類似空襲，伊朗幾乎沒有手段能有效阻止。」

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）則在7日發表聲明指出，他已指示軍方規劃未來行動，以維持對伊朗的空中優勢、防止核武與飛彈計畫復甦，並反制伊朗支持的恐怖組織。

同日，以軍參謀總長扎米爾（Eyal Zamir）前往加薩前線視察，並向士兵喊話，稱代號「基甸戰車」（Gideon’s Chariots）的地面行動即將達成強化對加薩地區掌控的目標，未來也將提供政府更多後續戰略選項。