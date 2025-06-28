哈米尼喊伊朗取得戰爭勝利　川普：是我讓以色列饒了他一命

▲哈米尼自稱伊朗取得戰爭勝利，美國總統川普表示，他不明白哈米尼為何要說謊，是他阻止了以色列奪走哈米尼的性命。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

伊朗跟以色列達成停火協議後，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）26日聲稱，「偉大的伊朗民族」在對抗美國、以色列的衝突中獲得了勝利。對此，美國總統川普27日表示，他不明白哈米尼為何要說謊，是他阻止了以色列奪走哈米尼的性命，才讓哈米尼避免了醜陋且可恥的死亡。

針對哈米尼宣佈贏得勝利的說法，川普27日在Truth Social表示，為什麼哈米尼如此愚蠢地宣稱贏得了戰爭，「他明明知道這句話是謊言，根本不是事實」、「我知道他當時躲藏在哪裡，我沒有讓以色列和美軍奪走他的性命，是我救了他一命，讓他避免了醜陋且可恥的死亡」。

川普透露，事實上，在戰爭快要步入尾聲的時候，他要求以色列召回正在飛往德黑蘭的一大群戰機，這些戰機原本準備展開一次大規模轟炸，將會造成巨大的破壞以及導致許多伊朗人死亡，「那原本會是戰爭中規模最大的一次攻擊，遠超前面任何一場！」

川普直言，他過去幾天一直在努力推動解除對伊朗的制裁，讓伊朗能夠全面、快速、徹底地恢復元氣，沒想到他卻收到了來自伊朗憤怒、憎恨和厭惡的聲明，他因此立即放棄所有解除伊朗制裁的工作。

川普最後說，伊朗必須回歸世界秩序，否則情況只會變得更糟，「他們總是充滿憤怒、敵意跟不滿，這樣的態度到底帶給他們什麼」、「我真心希望伊朗的領導人能明白一個道理，就是甜言蜜語往往比醋意更能帶來好處」。