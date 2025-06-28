斡旋進度樂觀　川普：加薩戰爭有望「一週內停火」

▲川普表示，以色列與哈瑪斯之間的加薩戰爭有望在一週內實現停火。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普27日表示，以色列與哈瑪斯（Hamas）之間的加薩戰爭有望在一週內實現停火，強調自己「才剛和相關人士談過」，對於斡旋進展相當樂觀。

川普（Donald Trump）在橢圓形辦公室出席剛果與盧安達和平協議活動時，對記者表示，「我們認為，在接下來的一週內，應該能促成停火。」不過他並未透露談話對象，但此前他曾指出，在以色列與伊朗交戰期間，自己幾乎每天都和以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）保持聯繫。

這番談話來得相當突然，因為目前以色列與哈瑪斯雙方都沒有明確跡象顯示願意讓步或重啟實質談判。

哈瑪斯近期表示，只要能達成結束戰爭的協議，願意釋放加薩仍遭扣留的人質；但以色列則強調，若哈瑪斯不解除武裝並徹底瓦解，就不會接受停火。哈瑪斯方面則持續拒絕放下武器。

這場戰爭始於2023年10月7日，以色列官方數據指出，當天哈瑪斯武裝分子突襲以色列，造成1200人死亡、251人被擄走。

▲加薩走廊已陷入嚴重糧食與醫療等人道危機。（圖／達志影像／美聯社）



隨後以軍展開猛烈空襲，根據加薩衛生部資料，截至目前已有超過5萬6千名巴勒斯坦人喪生，整個地區人口幾乎全數流離失所，且引發糧食、醫療等人道危機。以色列的行為更遭控告違反國際法院（ICJ）的種族滅絕罪與國際刑事法院（ICC）的戰爭罪，但以色列否認所有指控。

近來隨著美國與以色列聯手轟炸伊朗核設施、並促成以伊雙方在本週初停火，外界對於加薩戰爭是否可能跟進降溫，興趣也再度升溫。

美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）辦公室對川普的談話不願多作補充，僅表示「目前沒有更多資訊可以分享」。魏科夫曾在川普上任前，參與協助拜登政府促成一項短暫停火與人質交換協議，但該協議後續破裂。

另外，知情人士指出，以色列戰略事務部長德默（Ron Dermer）將於30日起訪問華府，預計將與川普政府高層討論加薩局勢、伊朗問題，並商議安排納坦雅胡造訪白宮的行程。

納坦雅胡27日則強調，這場與伊朗的戰爭勝利為以色列創造和平契機，「這場勝利帶來擴大和平協議的機會，我們正積極推動中。」