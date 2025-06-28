伊朗核設施出現活動跡象！衛星影像曝　美軍認有1處沒用鑽地炸彈

▲伊朗福爾多（Fordow）核設施出現活動跡象。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國日前對伊朗發動大規模空襲，宣稱重創德黑蘭的核計畫，但如今卻傳出，美軍並未對伊朗中部關鍵的伊斯法罕（Isfahan）核設施使用強力「碉堡剋星」炸彈。與此同時，最衛星新影像顯示，伊朗福爾多（Fordow）核設施有挖掘與施工機具出現，疑似展開新一波重建或轉移行動。

根據CNN引述數名國會簡報人士指出，美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）向參議員透露，伊斯法罕設施位於極深地底，美方研判就算動用「碉堡剋星」鑽地炸彈（bunker-buster）也無法有效摧毀，因此決定不使用。

這是目前美方首度說明為何沒有對伊朗中部的伊斯法罕核設施動用大型鑽地炸彈（Massive Ordnance Penetrator）。美方情報指出，伊斯法罕地下構造儲存了近60%的濃縮鈾庫存，是伊朗潛在核武發展的重要資源。

在此次空襲行動中，美國派出B-2隱形轟炸機，對福爾多與納坦茲（Natanz）兩處核設施投下十多枚鑿地炸彈，但對伊斯法罕則僅由一艘美軍潛艦發射戰斧巡弋飛彈（Tomahawk missiles）進行攻擊。

▲▼伊朗福爾多（Fordow）核設施出現出現挖掘與地面作業跡象。（圖／路透）



與此同時，美國太空技術公司「馬薩科技」（Maxar Technologies）釋出的6月27日影像顯示，伊朗福爾多核設施出現挖掘與地面作業跡象，研判可能正展開重建或轉移工程，引發外界高度關注。

川普（Donald Trump）27日發文抨擊伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）滿口仇恨、憎惡與怒氣，更自爆原本幾天前考慮放寬對伊制裁，試圖為伊朗經濟復甦創造機會，但因哈米尼高調宣稱戰勝以色列、拒絕向美屈服，川普怒而中止所有相關討論。

川普甚至語出驚人表示，自己曾阻止美軍與以色列暗殺哈米尼，「我知道他躲在哪裡，也不讓美軍或以色列——這世上最強大的軍隊——取他性命，我救了他一命，否則他會死得又醜又羞辱！」