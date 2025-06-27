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伊朗外長「打臉哈米尼」坦承：核設施遭嚴重破壞

▲▼伊朗外交部副部長、首席談判代表阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）坦承，伊朗核設施確實已嚴重受損。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國21日發起午夜重錘行動，空襲伊朗3座核設施後，美以伊三方在23日達成停火協議，但也出現三方領導人皆自稱勝利的特殊局面，伊朗最高領袖哈米尼還堅稱，美軍空襲未取得任何重大成果。不過，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）近日卻坦承，伊朗核設施確實已嚴重受損，跟哈米尼說法相左。

根據英國BBC報導，伊朗外長阿拉奇26日接受伊朗國營電視台訪問時表示，美國及以色列的空襲行動，確實對伊朗的核能設施造成過度且嚴重的傷害，伊朗原子能組織目前正在釐清詳細的受損情況。

報導也指出，在阿拉奇曝光伊朗核能設施受損情況的數小時之前，伊朗最高領袖哈米尼才在電視演講中強調，美軍的空襲沒有取得任何重大成果，美國總統川普誇大了空襲成果，他還堅稱伊朗在對抗美國、以色列的衝突中獲得勝利。

另外，阿拉奇也透露核談判的最新進度，他表示，目前沒有任何與美國恢復核談判的計畫，沒有任何新的安排及對話，政府正在討論未來該做什麼才能符合伊朗人民的利益，外交方面未來也會以「新的形式」展開，但未透露具體情況。

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