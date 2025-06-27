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以色列防長：曾試圖剷除伊朗最高領袖哈米尼

▲▼ 以色列外交部長卡茲（Katz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡茲宣稱哈米尼早已被列為暗殺斬首目標對象。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）26日表示，以色列試圖在以伊12日戰爭期間除掉伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），「如果他當時在我們的視線範圍內，我們就會把他除掉」，不過下手時機最終並未出現。

以色列時報報導，卡茲宣稱哈米尼早已被列為暗殺斬首目標對象，但當哈米尼躲進地堡之後，以色列找不到人，「哈米尼也知道這一點，他潛入地下深處，中斷與指揮官之間的聯繫」。至於以色列是否針對這類行動尋求美方批准，卡茲直言，「我們不需要這些許可」。

▲卡茲極力主張殺死哈米尼，還把哈米尼稱為現代希特勒。圖為伊朗最高領袖哈米尼。（圖／達志影像／美聯社）

在12日戰爭期間，卡茲極力主張殺死哈米尼，還把哈米尼稱為現代希特勒。不過到了26日，他明確表示，在停火之後，以色列將不再追殺哈米尼，「這在停火前與停火後是有區別的」，哈米尼應該要向真主黨前領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）學習，繼續躲在地堡之中。

卡茲指出，以色列政府在不知道美國是否會介入的狀態下發動戰爭，且承認不清楚伊朗所有濃縮鈾的存放地點，但若有必要，將再次對伊朗發動攻擊。

「我們不會允許伊朗發展核武和威脅性遠程飛彈」，卡茲說，以色列國家與政府的政策是針對伊朗實施措施，猶如對付黎巴嫩真主黨那樣，只是規模強上百倍。

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