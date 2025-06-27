▲搶救新堀江商圈逛街人潮，市府出招吸引新店進駐。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

高雄新堀江商圈過去逛街人潮眾多，曾是年輕族群的時尚指標，然而隨著消費習慣變遷、商圈轉移，昔日盛況已不復見。為加速推動高雄商圈轉型活化，高雄市府經發局公布「2025玉竹+好店進駐補助計畫」，最高補助店家新台幣140萬，26日舉辦實體說明會，狂吸超過60家知名品牌、在地名店、連鎖業者參與。

「2025玉竹+好店進駐補助計畫」涵蓋玉竹及新堀江兩大街區，補助經費分為兩大項目，包含最高上限20萬元的「專業服務費（設計費）」，及最高80萬元的「營業場所裝潢費」（營業面積達70坪以上的營業單位，將提高上限至50%，裝潢費補助最高可達120萬元），以降低品牌進駐初期負擔，鼓勵潮流品牌、設計服飾、特色餐酒館等多元業態進駐，為商圈注入新活力。

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▲▼高雄「復活新堀江」，最高補助店家140萬吸引進駐。（圖／記者賴文萱翻攝）

高市府經發局副局長林廖嘉宏表示，中央公園商圈與新堀江商圈是許多市民青春記憶的重要場域，許多人氣餐飲名店、流行文化品牌座落於此，是在地學生與青年族群的消費指標。

市府近年積極透過空間改善、行銷推廣與進駐補助等多元策略，協助傳統商圈迎向現代化與年輕化的商圈購物環境，近年透過多場大小型活動的舉辦，如去年第二屆的「高雄聖誕生活節」，短短四天即超過36萬人次造訪，並吸引KAKOKO、OFFLINE、富治串燒等品牌進駐展店，而正在進行的中央公園商圈硬體改造工程，也將在今年秋季完工，即將帶給大家煥然一新的購物體驗。

「玉竹+好店進駐補助計畫」提供店家專業設計及裝修改造的實質支持，大幅降低了開店初期的壓力，自公告後即接獲不少具有進駐意願的潛在店家洽詢，招商說明會更吸引了Bar Doorlight、1/2 Bistro & Bar、大骨麵、碰個面涼麵鍋燒專賣等超過60家業者參與，充分顯現商圈發展潛力與熱度正在發酵。

高雄市新堀江商店街永續發展協會楊翔茗理事長表示，本次補助計畫對商圈來說是一大助力，也是一個翻轉契機。過去新堀江商圈以傳統服飾、流行配件聞名，如今正值轉型重要階段，期盼透過市府資源引導與品牌業者共同努力，讓新堀江和玉竹重新成為年輕人聚集與消費的熱區，重現昔日榮景。

▲▼高雄「復活新堀江」招商放大絕！最高補助140萬吸新店進駐。（圖／記者賴文萱翻攝）

本次說明會也特別分享傳統商圈的好店改造案例。曾獲經發局112年青創補助的鳳山中華街促進會理事長陳潔如表示，自家冰店在當地改造前已具有一定客群與知名度，但經由更完整的品牌視覺規劃，改造了店鋪招牌與座位陳設，甚至是產品呈現方式，都做了通盤的軟硬體升級。

改造後的來客數幾乎是翻倍成長，顧客拍照打卡的比例也提升超過70%，IG、Google評論都明顯變多，更有趣的是，以往要特地邀請部落客行銷，現在網紅都會自己上門，甚至許多常客成為「自媒體」相當熱情幫忙分享。也是在這次改造後，落實了自己長期嚮往的品牌理想，這份成就感給了自己持續下去的熱情與感動。

2/1 Bistro & Bar負責人盧俊顯表示，透過說明會的內容充分了解中央公園商圈的發展潛力，也具備品牌延伸的可能性，未來將進一步評估進駐規劃，透過市府與商圈的共同推動，將更有信心在高雄扎根、發展並拓展更多客群。

補助申請共分三梯次受理，第一梯次申請截止日為7月31日，歡迎有意進駐的業者儘早提出申請，公告辦法與應備申請文件，請至經濟發展局官方網站查詢。