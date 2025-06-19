高雄連鎖咖啡店驚見男子露下體！警一查...前兩天也是他

▲警方逮捕涉嫌在咖啡廳「遛鳥」的呂男，追查發現他也在新堀江商圈犯案。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市新興分局中正所17日下午4時許接獲民眾報案稱，中正二路的知名連鎖咖啡店內，有顧客疑有妨害風化情形，還提供蒐證的錄影帶，員警立即前往該店調查並鎖定呂姓涉嫌人（42歲），員警18日下午循線逮捕呂男，追查後發現，呂男15日也涉嫌在新堀江商圈「遛鳥」，訊後一併依妨害風化罪將其函送高雄地檢署偵辦。

民眾在網路PO文表示，他是17日下午跟朋友在連鎖咖啡店閒聊，順便等待女兒下課，結果一名男子直接在咖啡店內，面對人群掏出生殖器，當下┘惡人算多，大家都在低頭滑手機，現場也有不少國中的孩子，他馬上示意朋友報警，自己則負責拍攝蒐證。

PO網民眾表示，該男子發現他們報警後就逃離現場，徒步往中正三路方向，當下他顧及小孩在店內無法尾隨，後來他們也到中正三路派出所報案。

中正所員警調閱監視器畫面後，鎖定呂姓涉嫌人涉案，員警18日下午循線將呂男緝捕到案，追查後發現，呂男15日也涉嫌在新堀江商圈露下體，訊後一併依妨害風化罪將其函送高雄地檢署偵辦。

新興分局呼籲，民眾如遇到可疑人士時，可立即撥打報案專線，並強調對於此類妨害風化不法行為絕不姑息，定會依法嚴辦。