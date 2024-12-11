塗鴉客新堀江亂畫被抓拉斷背包　反控店家傷害、強制

▲▼塗鴉客在新堀江商圈亂畫當場被店家抓到。（圖／記者陳宏瑞翻翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名33歲陳姓男子今年6月15日間在知名新堀江商圈隨意塗鴉，當場遭45歲店家負責人逮個正著，店家報警後擔心陳男離去，於是抓住陳男的背包和衣領，過程中陳男左肩受傷，雙方最終都進警局，塗鴉的陳男因違反社會秩序維護法裁罰，但他卻反告店家強制、傷害等罪，但檢察官認為店家只是為了控制陳男避免他離開，罪嫌不足，偵結不起訴。

陳男是於今年6月15日身穿黃黑條紋上衣，頭戴牛仔色帽子，出沒在高雄新堀江商圈，疑在一處商家鐵捲門上留有「小心這個人」的塗鴉，當場遭店家負責人蔡男目擊，蔡不滿陳任意塗鴉，右手抓陳男衣領控制行動並打電話報警。

陳男不滿遭控制，手持手機自拍影片大聲嚷嚷「不對吧，不能控制我行動」、「可以請警察趕快來嗎」、「我不知道做錯甚麼事情」，即使警方到場，仍不滿喊「可以打電話給律師嗎」、「這個人犯強制罪」，因情緒激動，讓警方無奈說「先控制情緒，才能處力事情」。

最後2人都進到派出所，陳男因塗鴉行為，已依違反社會秩序維護法裁罰；不過，陳男反告蔡姓負責人傷害、強制罪，檢方偵辦時，蔡男稱當時他只是抓住陳男的背包背帶，避免他離開，後來背帶斷了，他才又抓住陳男衣領，過程中都沒動手施暴，也沒講任何挑釁的話。

檢察官根據事發過程的影片，認為蔡男僅是單純的控制陳男行動等待警方抵達，所使用的強制力沒有逾越必要的程度，罪嫌不足，將他處分不起訴。