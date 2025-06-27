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「什」麼不是念ㄕㄜˊ！正解曝光　網：原來巧虎是正確的

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲「什」怎麼念？（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「什」這個字比較常見的詞語，應該就是「什麼」和「什錦」了，但這個字究竟怎麼念呢？先前就有網友發文表示，他檢查女兒的作業時，才發現「什」現在的讀音已經和他以前所學的讀音不同了，「被女兒笑說沒念書！」貼文曝光後，也引起網友討論。

之前有網友在臉書社團「爆廢公社」上發文透露，他在檢查女兒的作業時，才意外發現「什」現在的讀音已經和他以前所學的讀音不同了，這個字到底是從何時開始改念「ㄕㄣˊ」的呢？有沒有人和他一樣，當初學的是「ㄕㄜˊ」？他也透露，自己還被女兒笑說沒讀書，「活到老、學到老」。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「還好我都講蝦米」、「我女兒還特別告訴我，教我說『你們小時候是唸ㄕㄜˊ，我們現在改ㄕㄣˊ哦！』我被女兒教學了」、「86年的，我小時候學的時候也是ㄕㄣˊ了」。還有網友說，「巧虎都說ㄕㄣˊ麼，聽了很煩，原來他是正確的」、「巧虎就是唸ㄕㄣˊㄇㄜ˙」、「難怪巧虎都念ㄕㄣˊ麼，我還想說為什麼口音聽起來這麼奇怪」。

根據教育部國語辭典簡編本（現代語言辭典，原則上不收錄古典字音，），「什」有ㄕˊ和ㄕㄣˊ兩種音。另根據教育部重編國語辭典修訂本（大型語言辭典，兼收古今音，並援引文獻書證作為例證），「什」讀ㄕˊ時，有數多品雜、數目等意思；「什麼」的什則讀ㄕㄣˊ，用來表達疑問、作為代名詞，而ㄕㄜˊ則為ㄕㄣˊ的又音。（據《國語一字多音審訂表》，正、又音指同義而有正音、又音之區別者，多是因使用習慣不同而產生的音讀區分）。

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