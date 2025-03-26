占用的空間一樣多「為何搭捷運背包要前背？」　苦主吐原因爆共鳴

▲通勤時間，捷運車廂內總塞滿人。圖為資料照，與本文無關。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果最近有在搭乘捷運，可能會發現車廂內多了2個顏色的小卡，而其中一張就寫著「後背包請改為手提或前背」，對此，就有網友不禁納悶，如果車廂內就很擠，不管背在哪個位置應該都會影響到別人，所以這個標語根本沒意義？只是文章曝光後，則有網友分享要改前背、手提的原因。

台北捷運之前在臉書粉專上發文表示，如果搭捷運時，被車廂的乘客擠來擠去，肯定會想「原地爆炸」，所以北捷就在車廂裝上了「跳不停的跳跳卡」，要替乘客說出心聲。黃色的跳跳卡寫道，「勿當門神，請往車廂內部移動」；粉色的跳跳卡則寫著「後背包請改為手提或前揹」。

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有網友在臉書社團「爆廢公社」上，貼出「後背包請改為手提或前揹」的標語並表示，若車廂內很擁擠，即便後背包改為手提、前背，應該跟後背也沒有差別，都還是會影響到別人，「除非舉在頭上」；至於不擠的話，後背包改為手提或前背，也沒有意義。

▲北捷近日在車廂內裝上跳跳卡。（圖／翻攝自Facebook／台北捷運 Metro Taipei）

不過文章曝光後，則有網友指出要前背的「關鍵原因」，就是人在移動的時候，才能控制背包方向，避免撞到其他人而不自知，「前背比較不容易掃到別人」、「背前面比較不會撞到人，常常一堆背後面的，完全不管不顧後面有沒有人，左右開弓、左搖右晃的，像是在清空範圍」、「前背的重點是背包放在視野內比較不容易撞到人」、「後背的老是轉身時東撞西撞，撞到人都還不知道，像隻野豬一樣在人群裡面亂衝撞還不自知」。

還有網友回應，「任何規定，都會人有說好，有人說不好，既然人家規定了，也不是什麼困難的，照做就對」、「人多擁擠時，背在後面容易被扒」、「背在胸前比背在身後的好處更多，舉在頭上就沒辦法滑手機，手也很痠，很不方便」。