電子廠高管→外送員！他曝薪水破10萬　網見工時急勸退：別拿命換

▲一名foodpanda外送員表示自己月收入超過10萬元。示意圖，與當事人無關。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

不少民眾會選擇在正職工作之餘，下班當個外送員兼差賺外快。1一名網友分享自己當foodpanda外送員5月的薪水竟高達10萬元，不過其他人仔細一算他的工時，直呼「你是拿命在換嗎？」

該名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，自稱原是月薪7萬元的台灣知名電子大廠高階主管，但市場遇到1名阿婆建議他轉行，因此他才投身外送員工作，「現在的我來到外送行業月入十萬，年薪120萬，並且靠著跑腿送便當直接用現金買了一輛高級國產車」。

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▲foodpanda外送員分享轉職的經過。（翻攝自臉書@爆廢公社公開版）

該名網友還貼出5月的收入截圖佐證，原本收入8萬2,332.87元，達標獎勵2萬220元，小費含補貼則有1,392.5元，合計10萬3,945.37元。不過5月工作時數達371小時，共送出1,436張訂單；相當於31天均出勤，每天平均工作12小時，平均每小時得完成4筆訂單。

▲foodpanda外送員還貼出5月收入佐證。（翻攝自臉書@爆廢公社公開版）

貼文迅速引發熱議，「371小時、平均一天上班12小時、一小時280元，還要在扣掉油錢、車輛保養維修，然後如果不小心車禍受傷了，就是沒送沒錢的概念！還沒有任何福利吧！」「371小時還蠻血汗的」、「加油，過勞死等著您，371小」，但不少人認為是幻想文。



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