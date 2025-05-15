當兵「地獄配菜」一週吃5天！　阿兵哥崩潰喊：看到就怕

▲原PO表示，軍中印象深刻的食物是「玉米絞肉」，而且一週會出現5天。（示意圖／CTWANT資料照）

圖／CTWANT

近期藝人閃兵事件不斷延燒，也勾起不少男生當兵時的回憶。就有網友在網路上發文，分享自己在當兵時，遇到過最有印象的一到菜，就是「玉米絞肉」。因為每週大概有5天，都會出現這道菜，讓他直呼「看到真的會怕」，貼文一出立刻引起網友討論。

該男網友在臉書社團「爆廢公社」發文，並貼出一張照片說到，這道「玉米絞肉」一定是所有當過兵的男生，最有印象的菜色。

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原PO解釋，雖然這道菜本身並不難吃，但因為出現的次數實在是太高，大概一週會出現5次，讓人印象很深刻，讓他忍不住直呼「看到真的會怕。」

貼文一出也引發網友熱議，立刻勾起許多當兵男網友的回憶，紛紛表示玉米絞肉是軍中經典，「很經典的一道菜」、「這是我一年來最討厭做的菜」、「被勾起回憶了」、「這料理算是高檔貨，你可能還沒吃過，給豬吃豬還搖頭不吃的部隊餐」。

也有人分享最受歡迎菜色，「當兵最期待吃水餃」、「炸豬排」、「炸雞翅或炸雞腿，辣雞是真的滿好吃的」。

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