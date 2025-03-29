KK園區在緬甸！一地震被諷「活該」　華僑嘆無辜：我們在努力對抗

網搜小組／曾筠淇報導

昨（28）日緬甸發生規模7.7強震，震源深度10公里。由於KK園區就在緬甸，因此地震發生後，便有部分網友嘲諷「活該」。對此，自稱是緬甸華僑的網友就說，很多緬甸當地人也是受害者，被騙過去做詐騙，「我們在這麼努力的對抗軍政府」，結果卻看到這些話，真的很難過。

▲緬甸曼德勒災情嚴重。（圖／路透）

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一名自稱在在緬甸長大的華僑在臉書社團「爆廢公社」發文表示，地震消息傳出後，有部分人嘲諷「活該」或「被懲罰」，這些言論都令他感到十分難過，「因為我很不願意緬甸的所有人民被大家列為是詐騙集團的一份子」。

原PO坦言，雖然他能理解大家對KK園區的不滿，而KK園區也確實在緬甸，但其主要負責人並非當地人，只是「因為緬甸軍政府的默許，他們才能持續發展下去」。因此他也強調，「重點是緬甸當地人也是受害者，很多人被騙過去當詐騙」。

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO透露，軍方在2021年奪取政權，軍政府與緬甸人民是對立的關係，「你們所說的親中的軍政府並不是我們承認的政府」。他表示，「我們在這麼努力的對抗軍政府」，卻一直被大家認為是他們的一分子，每次看到大家對緬甸人民沒有好感、被開詐騙集團的玩笑時，他都覺得大家真的很無辜。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我也是緬甸來的，看到地震也是感到難過」、「跟人民沒有關係，受苦的永遠都是人民」、「人民真的是無奈，ㄧ碼歸ㄧ碼，希望泰緬人民平安，加油」、「我也有幾個緬甸朋友，他們很無奈」、「昨天刷了一堆留言看了很難過」、「每個地方都有善有惡，惟願平安」。