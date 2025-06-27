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裝修蟑螂全台猖獗！詐騙百萬落跑留爛尾屋　綠委要消保處公布名單

▲▼民進黨立委召開記者會，要求推動定型化契約、公布爭議業者名單，以因應裝潢蟑螂層出不窮的現象。（圖／民進黨立委黃捷辦公室提供）

▲裝潢蟑螂層出不窮的現象。（圖／民進黨立委黃捷辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

裝修蟑螂案件層出不窮，多位民眾向立委陳情遇上裝修蟑螂，不但破壞原本房屋留下滿地垃圾，拿走工程款後更有如人間蒸發，用各種理由不出面處理，受害屋主多達20人，遍及雙北、台中、嘉義等地，受害金額粗估近600萬元。綠委黃捷、張宏陸、住宅消保會顧問吳翃毅及多位受害屋主今（27）日共同召開記者會，要求國土署應儘速全面檢討相關及裝修契約，研擬保障消費者的定型化裝修契約，消保處也應公布「裝修蟑螂」業者姓名、名單，避免民眾誤觸合約陷阱。

陳情人蘇小姐表示，今天出席的受害者只是冰山一角，連工班都沒有拿到錢。工程行負責人在工程款到手後，竟以「重感冒」、「車禍」等藉口拖延不施工，另位陳情人陳先生表示，工程行負責人不只「水電做一半」、「泥作做一半」、甚至「廁所水管全塞滿碎石子」直到合約期限到期，仍無法如實交付，徒留殘破不堪的爛尾屋。

▲▼民進黨立委召開記者會，要求推動定型化契約、公布爭議業者名單，以因應裝潢蟑螂層出不窮的現象。（圖／民進黨立委黃捷辦公室提供）

黃捷表示，近10年來全台有破萬件裝修蟑螂案，而行騙的裝修工程行，多半沒有合法執照，且裝修蟑螂常以「低報價合約」誘騙民眾，再以「逕自追加工程款項」詐財，甚至是「短暫進場施工」，來迴避詐欺罪的責任。

黃捷要求，內政部國土署應儘速全面檢討相關及裝修契約，研擬保障消費者的定型化裝修契約、鼓勵使用住保履約，並建立合格業者查詢平台與「建築物室內裝修網路專區」，提供民眾可信賴的指引；黃捷也要求消保處公布「裝修蟑螂」業者姓名、名單，避免民眾誤觸合約陷阱，加強保障消費者權益。要求國土署及消保處應在新的應記載及不得記載事項於年底公布以前，提供必要協助、不讓他們的權益受損。

▲▼民進黨立委召開記者會，要求推動定型化契約、公布爭議業者名單，以因應裝潢蟑螂層出不窮的現象。（圖／民進黨立委黃捷辦公室提供）

▲▼民進黨立委召開記者會，要求推動定型化契約、公布爭議業者名單，以因應裝潢蟑螂層出不窮的現象。（圖／民進黨立委黃捷辦公室提供）

張宏陸表示，很多人買房子一輩子只買一次、但現在很多民眾仍不了解建築師、裝潢公司、工程行三者的差異，國土署應協助民眾辨識，以防受騙。民眾、業者跟政府要三贏，同時保障合法合規的裝修業者，不讓他們名聲受損。張也呼籲消保處，政府要讓民眾安心，不能只是講法條，對於不法的業者，應主動介入提供本次受害的當事人協助。

消保處副處長陳星宏表示，對受害屋主的經驗感同身受，會加速應記載及不得記載事項的制定，讓消費者可以直接拿政府範本與業者簽約。國土署主任秘書歐正興表示，內政部已召開18場內部會議，也在去年公告應記載及不得記載事項新範本，目前仍在與業者溝通協商階段，預計年底以前會公告。

住保會顧問吳翃毅表示，目前在實務上也看到，有些裝修蟑螂其實是經營不善、因此以案養案惡性循環，一不小心公司出了問題就跑路。住保會呼籲「推動住保履約」，讓消費者先把錢放在銀行的信託、以專款專戶的方式管理，不僅保障屋主的錢、也保護合法合規的業者。

▲▼民進黨立委召開記者會，要求推動定型化契約、公布爭議業者名單，以因應裝潢蟑螂層出不窮的現象。（圖／民進黨立委黃捷辦公室提供）

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