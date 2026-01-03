政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

▲綠委林岱樺。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（3日）是2026民進黨高雄市長提名政見發表會，資深媒體人陳敏鳳提問，初選結束後會不會團結？邱議瑩、許智傑、賴瑞隆3人都用30秒左右的時間承諾，若是初選落敗絕對遵守遊戲規則、支持勝出的候選人。林岱樺則未置一詞。對此，會後受訪時，許智傑、賴瑞隆緩頰，可能委員有自己時間上的安排，相信不會有脫黨參選問題。林岱樺則重申，團結不是一句話，只要制度公平就沒有脫黨參選的可能、沒有這個選項。

對於林岱樺的反應，邱議瑩回應，個人一定遵守遊戲規則，黨的初選規則訂在那，既然要參加就要遵守遊戲規則，一定會支持勝出的候選人，也對自己非常有信心，希望大家一起努力。

賴瑞隆表示，四個立委都是高雄人長期栽培、在立法院並肩作戰，2026高雄市長選舉非常重要，不只影響高雄整體發展，相信四位同志選後一定會團結，不會有脫黨狀況，大家得到高雄人支持才有機會為民服務，知道自己責任所在，初選全力競爭、初選後全力團結，守住高雄。

對於林岱樺未回應是否脫黨，賴瑞隆也緩頰，剛剛問題其實非常多，不見得每個人都有時間答完，其他委員也許有時間上考量、沒辦法順利答完，但相信大家心裡都清楚，沒有高雄人支持就沒有機會擔任立委，要珍惜民眾的支持，初選過後，相信會團結支持獲勝的人，守住高雄。

許智傑表示，不會啦，還蠻放心的，四位都很有君子風度，最後一定有民進黨立場、不會脫黨參選，有信心最後一定會整合。

對於剛剛跳過是否會團結的問題，林岱樺會後受訪時表示，團結不是一句話，是一個結果，只要制度公平就沒有脫黨參選的可能、沒有這個選項，自己非常負責任提出產業政策，不是把中央政績當自己政見，而是扎實爬梳在地困境，以民為主。

媒體詢問，所以沒有脫黨參選的可能？林岱樺重申，對，這是一定的。只要初選的制度公平，就沒有脫黨參選的選項。媒體追問，何謂公平方式？林回應，現在黨的部分已經講得很清楚了，就照著現在的程序在走，包括今天的政見會，也是一個公平制度的步驟。