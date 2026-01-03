酷航爆內賊！31歲空少「飛機上偷現金」366次　2年內得手97萬

▲新加坡酷航（Scoot）一名空少在值勤時偷竊機上現金。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

酷航一名31歲空少盧克曼（Lukman）遭新加坡法院起訴，他在近兩年內利用職務之便，連續366次偷竊機上餐飲銷售現金，侵占金額高達近4萬新加坡幣（約新台幣97萬元）。

根據《新明日報》報導，盧克曼已承認一項監守自盜罪名。身為客艙事務長的他，原本職責包括監督其他空服員、確保乘客安全，以及統計機上餐飲銷售金額。按照公司規定，每趟航班結束後，事務長必須清點售出商品及銷售額，記錄在系統中，並在48小時內將現金存入公司辦公室保險箱。

盧克曼2023年某次航班後，不慎遺失了2個裝有銷售現金的袋子，他因害怕被發現而選擇隱瞞，並未上報。結果他發現，上司並未追究現金未入帳一事，發現漏洞後開始膽大妄為地持續侵占機上餐飲銷售款項。

調查資料顯示，盧克曼的犯案期間分為兩個階段：2023年7月至2024年3月間，他在156趟航班中竊取1萬7807新加坡幣（約新台幣43萬元）；2024年4月至2025年3月期間，又在210趟航班中侵占2萬2053新加坡幣（約新台幣53萬元）。

酷航於2025年3月20日向警方報案，盧克曼隔日遭到逮捕並獲准保釋。目前法庭文件並未透露其犯行是如何被發現，酷航回應媒體詢問時僅表示，該名員工已不在公司任職，並以涉及人事事項及法律程序為由拒絕進一步評論。

法庭上，檢方考量被告及早認罪的態度，請法官判處至少7個月有期徒刑。此案將於2月3日宣判。