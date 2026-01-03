女兒都看香蕉哥哥！問媽「小時候有什麼哥哥」答案笑了　本人暖回

▲香蕉哥哥。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

香蕉哥哥是YOYO家族的成員之一，且為第一代成員！20多年過去，他至今仍唱唱跳跳，守護孩子們的笑容。香蕉哥哥近日就在臉書粉專上分享一張截圖，是一對母女的對話，而他看完後，只想說「不是我沒變，只是你們長大了」。

香蕉哥哥貼截圖 曝母女對話

[廣告]請繼續往下閱讀...

香蕉哥哥在臉書粉專發文表示，他昨天一直收到這張截圖，從圖片可見，有女兒問道「媽媽，我現在都看香蕉哥哥，你小時候有什麼哥哥？」結果媽媽就回「香蕉哥哥」。

接著女兒追問「同一個人嗎？」媽媽則說「嗯......」。香蕉哥哥看到截圖後，只想說「不是我沒變，只是你們長大了」，並在文末寫下「一蕉傳三代」、「三代共用」、「可以傳家」的Hashtag。

網友虧再過一段時間，將會是「三人對話」

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，「再過幾年，早生的那批孫子也加入了」、「再來就是阿嬤、媽媽、孫女，三人的對話了」、「我33歲，我是看香蕉哥哥長大的，大女兒13歲，是看香蕉哥哥長大的，小兒子8歲，也是看香蕉哥哥，正在長大中」、「能夠在YOYO待那麼多年，這才是最厲害的」、「香蕉哥哥要挑戰水果奶奶嗎」。

還有網友表示，「不管幾歲還是有人會把我們當小孩，真的很感動」。香蕉哥哥則暖心回覆，「心裡的小孩要永遠快樂」。