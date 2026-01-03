　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

▲日本首相高市早苗（圖左）與駐日代表李逸洋（圖右）。（圖／翻攝自Facebook／李逸洋）

▲日本首相高市早苗（圖左）與駐日代表李逸洋（圖右）合影。（圖／翻攝自Facebook／李逸洋）

實習記者石嘉豪／台北報導

日本第一位女首相高市早苗的支持度，不僅居高不下，甚至還吸引到不少過往被認為「政治冷漠」的年輕族群。對此，駐日代表李逸洋今（3日）在臉書發文分享自己與高市首相親身接觸的經驗，他認為，高市首相的成功，絕非偶然，也不是網路上所說，很會經營社群媒體這麼簡單而已。

李逸洋提及，日本首相高市昨日晚間與美國總統川普進行20分鐘的電話會談，除了就今年春天的訪美行程展開協調，也針對日前中國圍台軍演進行意見交換。

李逸洋指出，這次通話是日方提出的要求，然而，日本此時其實正在休年假，高市首相向大家示範了身為政治領導人，即便是一年當中最重要的年假也是沒在休息的。

李逸洋接著點出，高市首相去年10月21日上任至今，民調支持率始終維持在7成，尤其在歷經「台灣有事」可能構成「日本存立危機事態」的發言後，中國鋪天蓋地使用經濟、政治、外交、軍事、輿論各種手段攻擊，企圖分化日本民眾，削弱高市首相的領導權威，結果都撼動不了。

李逸洋說明，日本民眾堅強力挺的表現，可從高市首相的魅力旋風看出，高市首相的舉手投足、衣著鞋子、公事提包，甚至文具用品，都成為媒體及網紅追逐的焦點，各項報導及貼文瀏覽數可能已達破億人次，日本政治史上前所未見。

關於高市早苗的高支持度，李逸洋分析，高市首相之所以成功，首先、她是日本典型政治人物中極少數具有非典型特質的人物，年輕時玩重機、搖滾樂團，這讓一向對政治冷漠的年輕人，覺得與高市首相之間沒距離。

李逸洋直指，高市早苗在18歲至29歲的年輕族群支持率高達92%，日本的投票率一向很低，僅4到5成，這股年輕人的力量如果轉化成選票，將對日本選舉的影響巨大且深遠。

李逸洋進一步分析，這也與日本女性力量逐漸崛起有關，去年7月參議員選舉前，國會兩院女性議員比例僅佔19%，不過，參議員選舉結果女性當選者佔32%，高市也出任日本憲政史上第一位女性首相，帶動日本各界女力抬頭。

李逸洋再指，尤其是去年10月4日自民黨總裁選舉前，媒體報導高市早苗身為工作繁忙的國會議員，因丈夫中風行動不便，她仍克服萬難親自打理丈夫生活起居，李逸洋認為，日本女性堅毅溫柔的特質，在高市身上展露出來，不知感動了多少人心。

此外，李逸洋點出，高市首相很認真用心，當選自民黨總裁後，在致詞時對全體黨員說，「盼全員像馬車的馬一樣工作，我本人也放棄工作生活平衡，將工作、工作、工作、工作、工作」。

李逸洋不禁想起，去年11月13日，高市在參議院答詢時說，「我現在睡眠時間大約2小時，最長是4小時」，她還為了準備國會答詢，半夜3時起床研習，幕僚團隊在隔室待命，擬答疑義隨時召喚討論，這樣的用心正是日本人勤奮拼鬥精神的代表。

接著李逸洋透露，自己親身接觸高市首相的經驗，在高市去年訪台的前幾個月，他拜會時任眾議員的高市，當時高市拜託他，黃金週訪台計畫遇到困擾，台灣有兩個重量級團體同時邀請她，不知能否幫忙協調。

李逸洋表示，這件事表面上是在幫高市議員，實為高市在幫代表處，因為選擇其中之一，高市自己就可決定，但透過代表處的用意，是希望台日頻繁的交流，能讓代表處成為單一的窗口，由代表處進行協調，安排行程是最恰當的。

李逸洋說，當時高市議員的貼心溫暖，讓他心存感激，在言談當中，高市眼神專注、全心傾聽、態度誠懇，也讓他覺得談話的內容受到重視，無形中對高市心存敬重。他認為，高市首相的成功，絕非偶然，也不是網路上所說，很會經營社群媒體這麼簡單而已。

