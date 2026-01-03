邱議瑩政見會展現超強台風　網友讚：自信滿滿遊刃有餘

▲▼民進黨高雄市長初選政見發表會於今（3）日正式登場，四位參選人同台角逐，現場火花四射。其中，立委邱議瑩在申論階段的表現尤為吸睛。（圖／邱議瑩辦公室提供）

地方中心／高雄報導

民進黨高雄市長初選政見發表會於今（3）日正式登場，四位參選人同台角逐，現場火花四射。其中，立委邱議瑩在申論階段，不僅展現了團結黨內外力量的企圖心，更憑藉條理清晰的政策主張與自信的口條，被網友評為全場「氣場最強」的參選人。邱議瑩在會中金句連發，其穩健的台風與豐富的政見內容，引發網路熱烈討論。

邱議瑩在演說中首先回顧日前在鳳山的大造勢，強調自己已獲得正副議長、跨黨派議員，以及蘇貞昌前院長、陳其邁市長競選團隊的全力支持。她以此證明自己具備扮演「母雞」角色與領導「高雄隊」的實力，展現出足以與國民黨對手柯志恩一決高下的雄厚氣勢。除了政治實力的展現，邱議瑩更化身「政策控」，現場拿出準備充分的政策白皮書與手舉牌，具體勾勒出高雄未來的發展藍圖。

在具體政見方面，邱議瑩提出包含「南星新機場」、「AI 創世紀任務」以及攸關交通便捷的「六環六線」路網政策，顯示出其對市政規劃的深度參與與前瞻性眼光。這些紮實的政策牛肉，展現她對未來市政建設胸有成竹的自信。許多在線觀看直播的網友紛紛給予好評，認為邱議瑩的回答充滿未來感，且說話語氣自信滿滿、遊刃有餘。

政見會結束後，網路討論熱度持續攀升。不少網友留言表示，邱議瑩上台後的表現確實「很有市長的樣子」，並稱讚其口條最穩、台風最紮實。網友普遍認為，邱議瑩在此次政見發表會中展現了跨越層次的領導特質，不僅言之有物，更讓人感受到她已準備好挑起高雄市政重擔。這場表現優異的政見發表，無疑為她的初選之路增添了更多信心與聲勢。