計程車後座「肉體交疊」活春宮照片曝！　泰司機怒控俄國情侶檔

▲計程車司機不斷制止兩人，俄國情侶檔卻依舊故我。（圖／普吉島時報，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國普吉島一名計程車司機踢爆，他日前載到一對俄羅斯情侶，豈料對方竟在車上上演活春宮，讓司機看傻眼。儘管他多次制止，但兩人仍忘我激戰，氣得他將兩人趕下車，沒想到對方因此暴怒，更試圖毆打司機。這起事件在社群媒體曝光後，引發泰國網友熱烈討論。

根據《普吉島時報》（Phuket Times）3日報導，普吉島一名計程車司機2日深夜接到一對俄羅斯情侶檔表明要從拉威（Rawai）前往芭東（Patong）。兩人在上車前就已經明顯喝醉，沒想到上車後竟直接在後座進行親密行為。

司機表示，當時他立即開燈並要求乘客停止不當行為，「我告訴他們停止，但他們完全不理會。」面對司機的制止，這對情侶不僅沒有收斂，反而變得更加激動，疑似酒精作用讓他們完全不顧旁人感受。

眼見勸阻無效，司機只能緊急靠邊停車，堅決要求兩人下車。此舉激怒了俄羅斯男子，對方試圖對司機動粗。司機當場表示，將報警處理，該名俄羅斯男子才態度軟化，並不斷聲稱，「我有錢，我會付錢，請送我到目的地。」

然而，已經忍無可忍的司機拒絕繼續載客，直接將這對情侶丟在路邊，自行駕車離去。而《普吉島時報》也公開了多張照片，只見這對男女赤裸上身，直接在後座肉體交疊，絲毫不顧他人眼光。