嗆3初選對手「減法思維」　林岱樺喊沒派系：我只效忠200萬高雄市民

記者杜冠霖／台北報導

今（3日）是2026民進黨高雄市長提名政見發表會，結論環節，林岱樺左酸賴瑞隆黃色小鴨「攬功」、右嗆其他候選人選舉不是比誰靠山硬。林表示，有人擔心不同黨派的市民會灌票支持林岱樺，這是減法思維，經營城市需要加法，把市民區分藍綠，如何整合出最強高雄隊？不同黨派的人願意支持林岱樺，正代表自己有能力贏得大選，「我沒有派系奧援，我唯一要效忠的對象，就是兩百多萬的高雄市民」。

林岱樺表示，特別要向謝長廷院長致敬，他在這次初選中展現了開闊的民主胸懷，不站台、不選邊，把選擇權完完整整地交還給市民。政治不該是個人政治生命的延續，而應該是城市光榮的傳承。這場選舉不是在比誰的派系靠山硬，更不是在比誰是誰的「細漢仔」。高雄，不是任何派系的禁臠；高雄，是全體市民的家。

林岱樺指出，這是一場公民運動，一場「市民作主」的運動。有人把重大建設的功勞全攬在自己身上，但真正讓黃色小鴨游進愛河的、真正讓建設落地生根的，是那些基層公務員。自己如果當選市長，第一件事就是要公開表揚這些默默耕耘的「城市英雄」。未來的高雄市政府，獎勵由下而上，究責由上而下。要讓每一位基層公務員都能挺起胸膛，因為他們服務的是市民，而不是派系。

林岱樺表示，有人擔心不同黨派的市民會灌票支持林岱樺，她必須說，這種思維是「減法」的格局，而經營城市需要的是「加法」，如果把市民區分藍綠、切割你我，要如何整合出最強的「高雄隊」？不同黨派的人願意支持林岱樺，正代表林岱樺有能力團結高雄、有能力贏得大選，「我沒有派系奧援，所以我唯一要效忠的對象，就是兩百多萬的高雄市民」。

林岱樺也喊話要增加育兒津貼、用AI解決停車煩惱、讓人人有房住、垃圾車電動化讓你不再吸廢氣、補助智慧農具、爭取「三金」（金馬、金曲、金鐘）到高雄，高雄有頂尖的場館，更有優秀的創作者，現在欠缺的是一個公平的制度，讓資源能在南部真正落地生根。這不只是為了辦活動求熱鬧，而是為了讓南部的年輕人，在家鄉就能擁有發光發熱的舞台。

林岱樺指出，派系政治的舊思維已經過去，市民作主的新時代正在到來，「我準備好了！我將用最堅定的意志，捍衛這座城市的尊嚴；用最感性的心，守護每一個家庭的笑容。請給林岱樺一個機會，寫下屬於高雄人的光榮歷史！」