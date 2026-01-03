女子苦等失蹤6年丈夫真相驚悚　同床共枕「武警上校」是殺人犯

▲女子以為嫁給武警其實嫁給了殺人犯 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

一場原本看似圓滿的姻緣，竟是一場精心編織的恐怖騙局。近日，大陸官媒《央視》軍事頻道披露了一起駭人聽聞的假冒軍人詐騙案。一名女子龐玉娟（化名）以為嫁給了前途無量的「武警上校」，結婚後丈夫失蹤6年，直到起訴離婚時才驚覺，結髮之夫不僅身分虛假，竟然還是一名背負人命、潛逃多年的殺人重犯。

央視軍事頻道節目《一線》近日報導，該驚悚事件始於2014年，龐玉娟（化名）經親戚介紹認識了男子「賈斌」。在介紹人的口中與賈斌的自我包裝下，他擁有令人稱羨的「武警上校」軍銜。當時的龐玉娟被其偽裝的威嚴與榮譽感吸引，兩人迅速墜入愛河。

為了徹底取得信任，賈斌出示了足以亂真的偽造軍官證與相關證明，並順利在民政部門完成登記結婚。龐玉娟未曾料到，這紙婚約竟是惡夢的開始。

婚後蜜月期剛過，賈斌便開始露出馬腳。他經常以身負「保密協議」或「執行特殊任務」為由突然失聯，每次失蹤的時間越來越長。由於對「軍人天職」的理解與包容，龐玉娟起初並未起疑，反而默默支持。

然而，賈斌最後一次失蹤竟然長達6年，宛如人間蒸發。這段期間，他未曾主動聯繫一次。2020年，身心俱疲的龐玉娟決定結束這段有名無實的婚姻，向法院提起離婚訴訟。

▲警方調查發現，女子失蹤的武警丈夫多年來流竄各地，專門偽造軍人身分詐騙多名女性 。（圖／翻攝 央視）

最後，驚人真相被揭開！法院在依法核查「賈斌」的身分時，發現系統中根本查無此人。不死心的龐玉娟繼續查。直到2021年11月，真相大白卻讓人毛骨悚然！她接到一通來自某監獄的電話，丈夫根本不叫賈斌，真實姓名為塗金利，是一名在逃的殺人犯。

警方調查發現，塗金利多年來流竄各地，專門偽造軍人身分詐騙多名女性。最終，塗金利因犯故意殺人罪與詐騙罪被逮捕歸案，並被判處死刑，緩期2年執行。

即便真相大白，龐玉娟的法律困境仍未結束。2025年，她起訴要求撤銷這段基於虛假信息的婚姻登記，卻因超過5年的行政訴訟法定起訴期限而遭駁回。所幸在檢察機關的監督協調下，民政部門最終確認登記材料虛假，正式撤銷該段婚姻。