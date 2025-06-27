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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「法庭直播」修法關鍵條文協商沒共識　下午院會表決闖關

▲司法院外觀,憲法法庭,大法官小型會議室▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲「法庭直播」修法，引發法界大反彈。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院民眾黨團力推《法院組織法》修正案，主張推動「法庭直播」，認為應落實司法公開透明。儘管引發多個法界團體與專家學者高度疑慮，今（27）日立法院會中仍處理相關提案，立法院長韓國瑜上午宣布休息，並召集黨團幹部協商。而今下午協商中，雖討論過程平和、朝野也取得一定共識，但對於關鍵《法院組織法》第90條修正，民進黨團、司法院持反對立場，認為涉及事實審部分，開放直播對審判公正性；證人、鑑定人身安全有很大風險，從隱私權、訴訟權都是很大挑戰，最終未取得共識，回到院會稍晚將進行表決。

民眾黨團總召黃國昌表示，昨天協商有初步結論，三個條文取得司法院跟各黨團共識，大家聚焦在第九十條法律審的部分，公開訴訟時的言詞辯論及裁判宣示所為錄音錄影適當播送，若涉及國安、善良風俗、造成個人隱私或營業秘密重大危害之虞者，可不予以播送，原則上公開、例外不公開。事實審部分，高等法院跟地方法院錄音錄影原則上不公開播送，例外時有開放。

黃國昌指出，若涉及重大公共利益、社會矚目案件時，可以考量審判公平性等一切狀況，公開錄音錄影，有很多婦女團體跟兒少團體關心的案件，當然不在法庭直播範圍。重大矚目案件中，過去在法律未授權的情況下，法官也曾裁定公開播送蘇炳坤案再審，司法院當時有勸阻，因為沒有法律授權，法官針對所有利害關係權衡，是可以做出裁定，在民眾黨團版本中，把決定權交給法院，沒有規定哪一些特定案件一定要公開。

司法院副秘書長王梅英表示，經過多場公聽會，絕大多數專家學者提出疑慮，法庭直播的情況下若影像立刻大量傳播，在殺人、貪汙等矚目案件，證人及鑑定人是否能以平常心到庭作證、不受影響？直播也很容易造成輿論審判，是否會影響司法公平也必須考量，且直播會把法庭活動中的個人訊息原原本本流出去，可能侵害隱私權甚至有人身安全疑慮。播放的數位影音資訊有遭受二次濫用可能，尤其自媒體發達時代，草案跟現行技術是否能負責任管制？在此次修正動議並未看到。

王梅英指出，修正動議九十條第三項，對於事實審原則上不播、例外可以播，委由法官決定，但很多議題甚至攸關憲政層次，能讓法官決定嗎？有些法官決定能播、有些不能，當事人的平等權有受到公平對待嗎？且許多案件在社會上有正反對立民眾，法庭直播會不會造成激化社會對立、加深司法不信任？司法院作為主責機關，責任是讓民眾上法院不會有恐懼，也要讓法官不受外界干擾作出判決，基於上述理由，司法院持反對立場。

民進黨團總召柯建銘則表示，該案逕付二讀、在委員會尚未討論過，如此重大司法程序變更應該要經過討論，此案本身是政治事件處理，不外乎是柯文哲案，打亂整個審查程序，全世界除共產主義國家外，尚無實施法庭直播國家。再者，司改國是會議是研議非決議，當時討論很多司法改革案子，短時間內分組討論各項變革，多數沒有共識，而立法院是最高立法機關，要思考立法意旨等等，並非司改國是會議一番討論後就決定要參審制、陪審制，既然是研議案，自然引喻失當。

柯建銘指出，實務面上，司法院講得很清楚，上一屆通過刑事訴訟法有關交查詰問的狀況，現在要找證人、鑑定人、醫師等等，沒有人敢上法院，若開放直播對其人身安全有很大風險，從隱私權、人格權、訴訟權都是非常大挑戰，若影帶經過外界變造剪接等等，影響也非常重大，通過直播對當事人傷害，即便最後判無罪也難以彌補，民進黨團無法認同法庭直播，待會回到院會讓各黨發言，最後表決，民進黨團該面對還是會面對。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，任何公共政策利弊都有，法庭直播跟是不是共產國家無關，昨天協商時有達成某些共識，特別是法律審的部分，將影像公開播送，雖然跟直播不太一樣，以民眾黨的提案兩種可能性都存在，最後還是由法院決定，這部分也可以討論。應該把今天的法案當作提升司法公信力契機，如果今天司法公信力有八成，那法庭直播的需要性較低，讓公眾在一些有限制條件的案件上看到法庭運作，有助於提升法庭公信力。且民眾黨提案已經排除很多綠營擔心的樣態，法庭有一定裁量權，該版本已經相當周延，不能否認法庭直播有大家擔心的一些疑慮，但不能因噎廢食。

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