黃暐瀚「藍執政需不需要國防？」　徐巧芯：挺軍購≠條例可以隨便寫

媒體人黃暐瀚昨日在臉書發文指，在野陣營不應該將「國防特別預算條例」擋在程委會，並反問網友，如果2028是藍營人士當選總統，需不需要足以保護國家主權的堅強國防？對此，藍委徐巧芯今（3日）回應，挺軍購不等於「特別條例」可以隨隨便便，讓1.25兆成為未來可以規避監督的空白授權支票。

黃暐瀚昨日發文表示，軍購可提高防衛能力，是為了每一個人，不是為了哪個政治人物，在野陣營不應該將「國防特別預算條例」擋在程委會，他接著反問網友，如果2028是韓國瑜、盧秀燕或蔣萬安當選總統，需不需要足以保護國家主權的堅強國防？

針對黃暐瀚的提問，徐巧芯今日回應，如果總統是韓國瑜，她不認為會提出這麼荒唐的條例內容，而是會把該編列的軍備，盡可能地編入常規預算，特別預算則是看特殊品項另定之。

徐巧芯舉例，如果今天要額外採購無人機，可以制定「無人機戰力提升計畫採購特別條例」，要額外買海馬士可以制定「機動火箭及飛彈發射系統採購特別條例」，分門別類，框列預算實際、項目清晰。

徐巧芯強調，如果國民黨的政府亂寫，藍委們一樣會請政府重列。她進一步說明，挺軍購不等於「特別條例」可以隨隨便便，特別條例目前的狀況連進到院會做初步討論是否交付委員會審查都沒有資格，所以，在野陣營才要退回。

此外，徐巧芯點出，政府提出的特別條例可議之處，並不在於台灣要買武器，而是該條例寫了一大堆有的沒的，讓1.25兆成為未來可以規避監督的空白授權支票。

徐巧芯接著指出，條例內容寫「台美共同研發及採購合作之相關設備、系統」，這樣的寫法，基本上已經包山包海，只要任何要跟美國買的東西，就算是要買台灣可以製作，但美國賣很貴的子彈，難道也可以列在其中？這一點道理都沒有。

徐巧芯重申，特別條例總是有個特別之處，但不是把應該編列在常規預算的內容，動歪腦筋到不會被監督的特別預算，這樣是不對的，要支持國防，也不等於要無腦支持政府的所有荒謬論述。

最後，徐巧芯向黃暐瀚喊話，「也請您多多關心在中共軍演期間，辛苦但是因為行政院不願意依法行政執行《軍人待遇條例》而遲遲無法提升合理待遇的基層士兵，或許這些人也想知道您的「國防戰力」是否包括基層士兵」。