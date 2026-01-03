快訊／川普宣布：已抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

▲ 川普證實空襲委內瑞拉。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合報導

美國總統川普3日發文證實，美國成功對委內瑞拉發動大規模打擊，委國總統馬杜洛及其妻子已被抓獲並空運離境，並稱這起行動由美國執法部門聯合執行，美東時間上午11時（台灣4日午夜0時）將在佛州海湖莊園召開記者會。

川普短暫接受《紐約時報》電訪中慶祝逮捕行動取得成功，「有很好的計劃，很多偉大的軍隊和偉大的人民」，「這是一項很出色的行動。」當被問及此次行動是否尋求國會授權及對委國的下一步措施，川普僅稱會在稍晚的記者會上說明。

▲ 川普宣布抓獲馬杜洛夫妻。（圖／翻攝自Truth Social）

美國官員向CBS透露，馬杜洛3日凌晨被美軍最高特種部隊「三角洲部隊」（Delta Force）抓獲。三角洲部隊隸屬美國陸軍，2019年曾執行前伊斯蘭國（ISIS）領導人巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）刺殺行動。

美國國務院網站稍早則公告，駐哥倫比亞波哥大大使館獲知委內瑞拉卡拉卡斯及周邊地區發生爆炸，並稱去年12月3日便對委國發布最高級旅遊警示，因美國人在當地面臨「非法拘留、拘留中酷刑、恐怖主義、綁架、任意執行當地法律、犯罪、內亂及基礎設施落後」風險，呼籲公民近幾月內勿前往委內瑞拉， 目前在當地的美國公民則應就地避難。

▼ 馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）。（圖／路透）

