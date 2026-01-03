輻射冷卻急降溫「明晨最低8度」　下周不排除有寒流

▲下周將有一波強烈冷氣團，下周三、四輻射冷卻助攻下最冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈大陸冷氣團明天(4日)逐漸減弱，不過清晨因輻射冷卻效應，各地仍偏冷，局部低溫下探8度，白天氣溫回升，西部和東北部日夜溫差可達10度。下周一再一波強烈冷氣團南下，下周三和下周四在輻射冷卻助攻下，強冷空氣強度不排除挑戰寒流等級。

中央氣象署預報員林定宜表示，明天強烈大陸冷氣團逐漸減弱，白天氣溫回升，但清晨在輻射冷卻作用下，各地偏冷，要留意西半部、東北部日夜溫差大，且溫差可達10度以上，中部以北、東北部溫度約10到12度，南部、花東約14到16度，空曠地區、平地包括新北、桃園、新竹縣市、苗栗、南投、雲林、宜蘭、金門有10度以下低溫機會，局部最低溫可能下探8到9度。

此外，明天各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一、下周二另一波強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降。林定宜指出，桃園以北、東北部及東半部有局部短暫雨，東南部、恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，其中下周一新竹、苗栗亦有零星短暫雨。

林定宜提醒，下周三、下周四強烈大陸冷氣團和輻射冷卻影響，中部以北、東北部、東半部寒冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大，「因輻射冷卻影響，加上預報有不確定性，台北氣象站不能排除會低於10.4度，不排除可到寒流等級。」

下周五和下周六強烈冷氣團減弱，氣溫回升。不過，林定宜指出，因輻射冷卻效應，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大。此外，下周三到下周日天氣乾，各地大多為多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨。

▼天氣重點和提醒。（圖／氣象署提供）