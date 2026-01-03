　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

▲行政院卓榮泰出席「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）啟用典禮」。（圖／行政院提供）

▲行政院卓榮泰出席「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）啟用典禮」。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（3日）前往交通部航港局中部航務中心，出席「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）」啟用典禮。針對昨日立法院通過譴責案，卓榮泰說，任何國家都不應該隨意在台灣周遭海域進行軍事演習，如有此情形，台灣一定要表達強烈抗議。中國軍演造成台灣海、空域極大困擾，對於立法院選擇譴責他，他予以尊重；但不譴責中國，他無法接受。

卓榮泰說，台灣東北季風非常強勁，離岸風電主要發電期為每年10月至翌年3月，燃煤機組恰可配合停機、降載或歲修，並藉由風電補充供電，符合我國能源政策「減煤、減碳及穩定供電」目標。

卓榮泰表示，截至去（2025）年底，我國離岸風電併網容量已達3.5GW，總發電量突破100億度，這是我國推動能源轉型政策的實質成果。尤其多數國內科技大廠進軍國際市場時，皆被要求使用綠電，否則將遭遇阻礙。因此，賴清德總統上任後提出「二次能源轉型」，首要任務便是「多元發展綠能」，政府將全力推動，以綠電補充整體發電量。

卓榮泰強調，台灣海運實力強勁，陽明、長榮、萬海等航運公司在全球名列前茅，台灣航運產業更擔負超過90%國際貿易貨物運輸量，且台灣周邊海域每年往來船舶超過10萬艘次，為全球最繁忙航線之一。此外，台灣周邊海域航行環境相對複雜，不僅有東北季風與颱風，更有離岸風場與高密度船舶航行，其中彰化離岸風場海域，每年約有3萬艘次船舶通行。

卓榮泰強調，面對如此複雜環境，政府有責任積極強化船舶交通航行安全，成為世界船舶通行服務的重要支點。有鑑於此，交通部航港局配合離岸風場區塊開發，啟用新一代的離岸風場VTS中心，將原有673平方公里的監控範圍擴大6倍達4000平方公里，自中部延伸至北部，有效擴充航行監控能力，同時兼顧能源發展與航行安全雙重功能，堪稱多功能、多元、嶄新的重要設施。

卓院長表示，新一代VTS系統具備「強化系統韌性、加強公私協作、全面提升監控能力」三大特色，至2027年將完成新建4座雷達站，並介接6個風場的自動辨識系統，有效彌補過去不足，並化被動為主動，增加更高安全性。

卓榮泰也提到，為確保往來船舶航行安全，政府做了許多努力，因此任何國家都不應隨意在台灣周遭海域進行軍事演習，如有此情形，台灣一定要表達強烈抗議。卓院長說，中國軍演造成台灣海、空域極大困擾，對於立法院選擇譴責他，他予以尊重；但不譴責中國，他無法接受。

卓榮泰指出，今日已經是1月3日，但115年度中央政府總預算案仍未審議，讓相關新興計畫及新增預算都受影響。例如，交通部2026年編列75億元推動TPASS 2.0，提供常客、長程旅客更多優惠；其中，台中市獲2.61億元補助。此外，4年1,000億元的「縣市管河川及排水整體改善計畫」，首年編列147億元，台中市即占4.27億元；在公共化托育設施方面，補助台中市4117萬元；另在「無人載具產業發展統籌型計畫」中，也補助台中市4794萬元。

卓榮泰強調，指出，此類新興計畫或新增預算遍及全國22縣市，合計預算近4、500億元，至今仍無著落，呼籲立法院回歸正軌，儘速審議預算，讓福國利民的國家政策可以如數展開。

▲▼行政院卓榮泰今（3日）出席「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）啟用典禮」。（圖／行政院提供）

01/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

115年度總預算卡關　2992億無法動支影響10大新計劃

115年度總預算卡關　2992億無法動支影響10大新計劃

2026年新年到來，但對執政黨來說仍挑戰不斷。115年度中央政府總預算案至今仍未付委審查，藍白黨團強力要求行政院依修法通過的「軍人待遇條例」、「警察人員人事條例」，編回相關預算；而政院則提起釋憲反擊，依釋憲結果「該怎麼辦就怎麼辦」。以我國政體，預算未通過仍可有條件執行運作，但新興資本支出及新增計畫皆不得動支，經政院盤點，受影響規模達到2992億，當中不乏包含民生相關施政，若總預算案持續卡關，對國人生活的衝擊將越發明顯。

立院通過卓榮泰譴責案　行政院：別因政治算計耽誤國家發展

立院通過卓榮泰譴責案　行政院：別因政治算計耽誤國家發展

卓榮泰承諾：反年改案依釋憲結果「該怎麼辦就怎麼辦」

卓榮泰承諾：反年改案依釋憲結果「該怎麼辦就怎麼辦」

藍白強推反年改修法　行政院今遞狀聲請釋憲

藍白強推反年改修法　行政院今遞狀聲請釋憲

盤點2026新制　卓榮泰盼：創造人民被照顧、充滿希望的新政局

盤點2026新制　卓榮泰盼：創造人民被照顧、充滿希望的新政局

行政院卓榮泰

