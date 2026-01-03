大巨蛋門票折抵成效差　議員：振興經濟成效差、店家參與度不足

▲民眾至特約店家消費使用商圈折抵券。（圖／北市商業處提供）



記者陳家祥／台北報導

為了促進大巨蛋經濟，台北市政府去年結合台北大巨蛋商圈發折抵券盼刺激消費。但台北市議員張文潔指出，北市府近2年多次辦理「大巨蛋結合商圈折抵券」活動，但不論是在券的派發、使用或對周邊商圈、夜市的實質帶動上，都沒有顯著效益，不僅派發率低於6%，實際使用率更不到3%；甚至鄰近行政區店家還被排除在外，如何創造經濟效益？對此，北市商業處指出，將實地走訪積極邀店家加入。

張文潔表示，台北市政府113年11月6日到12月1日配合世界12強棒球錦標賽，推出「大巨蛋 HOME RUN 遊東區」活動，強調「只要將賽事門票上傳台北通 APP，即可兌換 100 元東區折抵券」。該賽事總售票數為17萬4916張，但實際完成APP登錄並發出折抵券僅1萬84張，派發比率約5.77%；而實際被使用的折抵券只有5055張，換算後僅約占總票數 2.89%。

張文潔直言，這代表有超過9成7的觀眾，完全沒有實際使用到這筆折抵券，點名產發局完全沒有對如此低落的使用成效，做出實質改善。

此外，張文潔進一步指出，113年度市府共辦理6場大巨蛋結合商圈的折抵券活動，其中前5場皆以「大巨蛋 HOME RUN 遊東區」為名，但特約店家高度集中於大安區，松山、信義兩區僅有33家特約店家，僅佔全部特約店家589家的5.6%，與活動名稱「遊東區」不符。

張文潔指出，接著114年，市府將活動名稱改為「大巨蛋 HOME RUN 遊台北」，並辦理3場活動，但成效依舊乏善可陳。不僅優惠派發率始終卡在7.5%到10.5%間，實際使用率最高也連門票的6%都不到。更有松山、南港區店家陳情因為離大巨蛋太遠，而被市府拒參與抵用券串聯，也因此無法說服大巨蛋周邊的店家參與。

對此，商業處回應，為提高整體活動曝光度及使用率，推動全面性策進作為，包括擴大特約店家範圍，今年將以114年度既有570家特約店家清冊為基礎，持續擴大募集，並加強陌生開發作業，透過實地走訪，積極邀請加入特約體系，以提升整體參與廣度，增加活動可接觸到的目標客群廣度及活動曝光率。

商業處指出，會持續透過抽獎、區域簡訊、廣播宣傳等方式進行活動行銷宣傳，並設有特約店家地圖方便民眾查找；另外，也會在展演活動場域及捷運周邊設立宣傳服務攤位、活動宣傳背板及展架，吸引民眾現場登錄及露出店家優惠資訊。

商業處強調，今年會透過過去經驗結合大巨蛋推動活動，並規劃擴大至小巨蛋、北流及北藝等場館，擇選話題性高的活動規劃辦理6場派券串聯活動，運用派發商圈與夜市的消費券及優惠措施，創造多元的觀光體驗，並整合各局處資源共同行銷。