批民進黨買媒體潑髒水！傅崐萁被求償2百萬　法官要他自提完整譯文

▲國民黨立委兼國民黨立法院黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨立委傅崐萁今年（2025年）2月開記者會，聲稱民進黨付錢給媒體寫報導登廣告攻擊他，民進黨要求傅澄清未果，提告向傅求償200萬元，並須將民進黨勝訴啟事登報，台北地院今（27日）首度開庭，法官諭知傅提出本件發言完整譯文，以判斷是否為評論公共事務而可免責，擇期再開庭。

傅崐萁今沒出庭、委任律師代打，律師表示傅不否認說過民進黨本件提告所指的言論，也沒主張言論免責，但強調傅根據媒體報導提出「意見表達」、評論公共事務應受較高保障，且穿插媒體發問，總長約2小時，應由原告提出完整譯文，以舉證傅確實故意傷害民進黨名譽。

但法官堅持要看到本件發言全文、了解脈絡，才能判斷有無犯意與阻卻違法事由，加上民進黨主張傅崐萁本件言論為「事實陳述」、可查明真偽，傅更應舉證事前有無合理查證達足以確信程度，以免被斷章取義，傅的律師只好同意盡快提出本件發言完整譯文。

民進黨今委任律師黃帝穎、陳敬人出庭，黃帝穎開完庭表示，傅崐萁不實指控民進黨花錢、置入性行銷媒體攻擊他，今開庭也沒說明有無合理查證或依據，至於「意見表達」是例如評論執政好壞，但傅本件言論已屬「事實陳述」，硬拗成「意見表達」，司法實務不可能被採納。

兼任國民黨立法院黨團總召的傅崐萁，今年2月26日在立法院舉辦「社會團體反對民進黨惡霸記者會」，指稱「國民黨接到非常多來自媒體的訊息，包括民進黨中央黨部又下預算，到哪個電台、電視台、社團，買廣告要攻擊、怎麼樣的置入性行銷」。

傅崐萁在記者會中自稱民進黨此類攻擊，「當然傅崐萁一向都是第一名」，傅說他也收到「綠媒自己來承認，說這個就是民進黨中央黨部下的預算，要做完完全全中傷委員的攻擊」。

當天媒體報導後，民進黨立刻由發言人吳崢公開駁斥傅崐萁的說法、要求傅拿出發言證據、不然提告，傅沒理會，隔月（3月）3日，民進黨由吳崢代表提告，向傅求償200萬元並須將民進黨勝訴啟事登報。

吳崢提告前，與委任律師黃帝穎召開「新聞造謠、連署造假，國民黨將受法律與人民制裁！」記者會，批傅拿不出證據又不敢正面回應，民進黨絕不縱容傅荒謬的言論，「要讓他因滿口謠言負法律代價！」