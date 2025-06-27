　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

批民進黨買媒體潑髒水！傅崐萁被求償2百萬　法官要他自提完整譯文

▲▼傅崐萁 記者會 立法院 回應藉礦稅敲詐列被告事。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委兼國民黨立法院黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨立委傅崐萁今年（2025年）2月開記者會，聲稱民進黨付錢給媒體寫報導登廣告攻擊他，民進黨要求傅澄清未果，提告向傅求償200萬元，並須將民進黨勝訴啟事登報，台北地院今（27日）首度開庭，法官諭知傅提出本件發言完整譯文，以判斷是否為評論公共事務而可免責，擇期再開庭。

傅崐萁今沒出庭、委任律師代打，律師表示傅不否認說過民進黨本件提告所指的言論，也沒主張言論免責，但強調傅根據媒體報導提出「意見表達」、評論公共事務應受較高保障，且穿插媒體發問，總長約2小時，應由原告提出完整譯文，以舉證傅確實故意傷害民進黨名譽。

但法官堅持要看到本件發言全文、了解脈絡，才能判斷有無犯意與阻卻違法事由，加上民進黨主張傅崐萁本件言論為「事實陳述」、可查明真偽，傅更應舉證事前有無合理查證達足以確信程度，以免被斷章取義，傅的律師只好同意盡快提出本件發言完整譯文。

民進黨今委任律師黃帝穎、陳敬人出庭，黃帝穎開完庭表示，傅崐萁不實指控民進黨花錢、置入性行銷媒體攻擊他，今開庭也沒說明有無合理查證或依據，至於「意見表達」是例如評論執政好壞，但傅本件言論已屬「事實陳述」，硬拗成「意見表達」，司法實務不可能被採納。

兼任國民黨立法院黨團總召的傅崐萁，今年2月26日在立法院舉辦「社會團體反對民進黨惡霸記者會」，指稱「國民黨接到非常多來自媒體的訊息，包括民進黨中央黨部又下預算，到哪個電台、電視台、社團，買廣告要攻擊、怎麼樣的置入性行銷」。

傅崐萁在記者會中自稱民進黨此類攻擊，「當然傅崐萁一向都是第一名」，傅說他也收到「綠媒自己來承認，說這個就是民進黨中央黨部下的預算，要做完完全全中傷委員的攻擊」。

當天媒體報導後，民進黨立刻由發言人吳崢公開駁斥傅崐萁的說法、要求傅拿出發言證據、不然提告，傅沒理會，隔月（3月）3日，民進黨由吳崢代表提告，向傅求償200萬元並須將民進黨勝訴啟事登報。

吳崢提告前，與委任律師黃帝穎召開「新聞造謠、連署造假，國民黨將受法律與人民制裁！」記者會，批傅拿不出證據又不敢正面回應，民進黨絕不縱容傅荒謬的言論，「要讓他因滿口謠言負法律代價！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 9009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／阿家生蠔宣布停業　老闆怒了
股民注意　中信金最新配息出爐
新台幣暴升！外資歸隊　連4買台股破千億
雲霧襲來「罩住板橋」　縮時影片超震撼！
快訊／雨彈狂炸　高雄「狂降冰雹」現場畫面曝
快訊／下班注意　15縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

澎湖縣府要求登記！阿家生蠔老闆怒了　7/10起不對外營業

衝突畫面曝！台中婦衝拿旗竿攻擊罷免志工　藍委籲支持者冷靜

載少女外出遊玩「摩鐵硬上」她驚醒穿衣逃出　畫現場圖控色狼

人妻控賓士4／煞停系統完全沒警示　律師怒嗆：這設計會死人

批民進黨買媒體潑髒水！傅崐萁被求償2百萬　法官要他自提完整譯文

人妻控賓士3／人妻控車滑行遭夾傷　車商反咬：她沒照手冊操作

人妻控賓士2／承認系統故障卻拒出報告　賓士逼開價：你先講多少

快訊／基隆民宅大火「2樓成一片火海」！　現場畫面曝光

人妻控賓士1／百萬A180險成殺人陷阱　人妻下車遭活夾猛撞送醫

台籍通緝犯在泰國遭爆頭亡　遞槍共犯回台受審...判刑7年

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

【17.3億一注獨得】威力彩頭獎獎落台中！彩券行接通知：嚇傻了

羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評

【people、purple傻傻分不清】「單字錯亂」友人無奈糾正XD

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡　慘遭縣府勒令停業！

【戴70萬Cartier鑽錶】金正恩愛女「豪奢打扮」比過媽媽

澎湖縣府要求登記！阿家生蠔老闆怒了　7/10起不對外營業

衝突畫面曝！台中婦衝拿旗竿攻擊罷免志工　藍委籲支持者冷靜

載少女外出遊玩「摩鐵硬上」她驚醒穿衣逃出　畫現場圖控色狼

人妻控賓士4／煞停系統完全沒警示　律師怒嗆：這設計會死人

批民進黨買媒體潑髒水！傅崐萁被求償2百萬　法官要他自提完整譯文

人妻控賓士3／人妻控車滑行遭夾傷　車商反咬：她沒照手冊操作

人妻控賓士2／承認系統故障卻拒出報告　賓士逼開價：你先講多少

快訊／基隆民宅大火「2樓成一片火海」！　現場畫面曝光

人妻控賓士1／百萬A180險成殺人陷阱　人妻下車遭活夾猛撞送醫

台籍通緝犯在泰國遭爆頭亡　遞槍共犯回台受審...判刑7年

王念好打擊低迷沒自信　富邦打教：腦袋太混亂　

蕭美琴險遭中共追撞？陸外交部駁斥：台獨分裂勢力挑撥

《Kpop 獵魔女團》惡魔男團爆紅！安孝燮配音「振宇」全英文撩妹網戀愛

推多語言性暴力防治電子書　張善政：讓桃園成新住民第2個家

確定不覆議了！總統令公布　軍人待遇調整案生效

王建民選秀瞄準高天花板潛力股　黃暐傑近況？笑稱真的「謎」

維尼修斯腳後跟助攻成勝利關鍵　皇馬晉級世俱盃16強

澎湖縣府要求登記！阿家生蠔老闆怒了　7/10起不對外營業

愈減愈重好沮喪？醫師自揭「瘦身內幕」分享成功關鍵

蓋社宅落實居住正義！　高雄3.5萬戶目標達成85％

【戴70萬Cartier鑽錶】金正恩愛女「豪奢打扮」比過媽媽

社會熱門新聞

澎湖阿家生蠔遭停業　老闆淚：我是為非作歹嗎

國小老師帶學生「教室開冷氣烤肉」！5童CO中毒送醫

地球村美語老闆涉教唆打女牙醫　逮4黑幫成員共謀

遭規勸戴口罩竟殺店員　紙雕師逃死定讞

幫孫買早餐被連罰1個月？基隆警說話了

婦過馬路遭闖紅燈騎士撞上　送醫不治

詐騙157億！　「台版Jisoo」11大將全羈押

中火出事了！　工人10米高處掉落摔死

重機女隊長遭撞　家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器

叼菸惡男被燒死！姊曝「家中黏著皮」要求無期

割頸案二審再開　死者父母稱：他們毫無悔意

台南市府一級主管涉貪　50萬交保

快訊／屏東「30人室內烤肉」！5女童疑中毒送醫

台中遛狗女過馬路遭撞　搶救15天宣告不治

更多熱門

相關新聞

示警綠營別以為大罷免不用付政治代價　于美人：罷樑不就損失林右昌

示警綠營別以為大罷免不用付政治代價　于美人：罷樑不就損失林右昌

大罷免進入熱戰階段，目前共計24位國民黨立委罷免案成案，將於7月26日投票。對此，媒體人于美人26日表示，有些民進黨的人會說「贏就是我們的，沒有贏也沒關係」，但大罷免不可能不用付出政治代價，上次罷樑不就損失一個林右昌嗎？這個政治代價還不只是民進黨的，是全體國民要一起扛的，所以各位一定要主動站出來。

7大法官人選拜會國民黨團　傅崐萁：「死刑態度」是必考題

7大法官人選拜會國民黨團　傅崐萁：「死刑態度」是必考題

「法庭直播」修法關鍵條文協商沒共識　下午院會表決闖關

「法庭直播」修法關鍵條文協商沒共識　下午院會表決闖關

嘆「民進黨的傲慢」讓挺罷免民調萎縮　林濁水：不痛加檢討前景暗淡

嘆「民進黨的傲慢」讓挺罷免民調萎縮　林濁水：不痛加檢討前景暗淡

大罷免陸戰！北市5罷團、民進黨公職合體站路口　王世堅也到場

大罷免陸戰！北市5罷團、民進黨公職合體站路口　王世堅也到場

關鍵字：

言論免責置入性行銷損害賠償回復名譽傅崐萁民進黨

讀者迴響

熱門新聞

澎湖阿家生蠔遭停業　老闆淚：我是為非作歹嗎

威力彩17.3億獨得！　「神祕包牌法」爽領20億驚呆台彩

阿家生蠔老闆被停業?　澎湖縣政府澄清

台中「颱風強度暴雨」突襲　夜市民眾脫衣逃跑

大雷雨夜襲！10縣市豪大雨特報

外帶扇貝壽司驚見「蛆在爬」！爭鮮3點聲明致歉：已進行內部調查

拿莫．伊漾遭歧視辱罵　經紀公司發聲

日職回台捲假球案　「國光女神前夫」前職棒投手吳偲佑驚傳過世！

《楓之谷Artale》出BUG GM幫改裝

即／威力彩17.3億得主「包牌」　爽中7個貳獎

「0.19要到了嗎？」　網滿手日幣：想繼續換

賀瓏天殘還沒分！Albee 1舉動她抓包：別以為大家看不出來

4廠商驚爆「狂寄存證信函給廖峻」！

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡慘了　遭縣府勒令停業

威力彩包牌注注中獎　花800元爽抱17.53億

更多

最夯影音

更多

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面