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罕見！美多地直擊「火球墜落」伴隨巨大音爆　畫面曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／Newton County, GA Sheriff`s Office）

▲美國多地目擊「火球墜落」的景象。（圖／翻攝自臉書／Newton County, GA Sheriff`s Office）

記者詹雅婷／綜合報導

美國26日出現「火球」從天而降的罕見一幕，在墜落期間伴隨巨大音爆，不少民眾把眼前景象拍攝下來，引發討論。已知美國東南部6州各地接獲的目擊通報超過140則，據信這可能是流星墜落所致。

綜合CNN、今日美國報等報導，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）透過系統偵測到多次明亮閃光，其中一道閃光出現在美東時間中午12時21分至12時26分之間，地點就在亞特蘭大南部。南卡羅來納州部分家用監視器以及行車紀錄器的畫面也捕捉到天空有火球畫過的景象。

喬治亞州牛頓郡警方透過臉書表示，有接到國家氣象局的通知，提及火球很有可能是一顆流星，「他們認為可能還會有更多（火球）出現」。

美國流星協會（American Meteor Society）收到142筆關於火球的目擊通報，主要集中在喬治亞州東北部和南卡羅來納州西部。協會表示，在白天看見火球的狀況實屬罕見，因為通常在夜間較容易觀測，若是在白天必須要更亮才能被看見，且火球出現之際地面聽到音爆的狀況也相當少見。

美國流星協會營運經理麥基（Mike Hankey）透露，火球墜落可能分裂成數十個、甚至數百個碎片殘骸，雖然火球是否撞擊地面仍待確認，但有消息稱隕石碎片擊中喬治亞州一戶住宅。依據喬治亞州桃樹市（Peachtree City）當地居民的說法，當火球墜落當下，一塊石頭從天而降擊穿家中屋頂及天花板，砸裂屋內地板。

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