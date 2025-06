罕見！美多地直擊「火球墜落」伴隨巨大音爆　畫面曝光

▲美國多地目擊「火球墜落」的景象。(圖/翻攝自臉書/Newton County, GA Sheriff`s Office)

記者詹雅婷/綜合報導

美國26日出現「火球」從天而降的罕見一幕,在墜落期間伴隨巨大音爆,不少民眾把眼前景象拍攝下來,引發討論。已知美國東南部6州各地接獲的目擊通報超過140則,據信這可能是流星墜落所致。

WATCH: Viewer Kevin Burns in Ringgold, Georgia was one of many folks who witnessed a fireball fall across the sky Thursday. The fireball was spotted in Tennessee, South Carolina, and Georgia: https://t.co/d5dPprnngC pic.twitter.com/fgs82iaWAH

綜合CNN、今日美國報等報導,美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)透過系統偵測到多次明亮閃光,其中一道閃光出現在美東時間中午12時21分至12時26分之間,地點就在亞特蘭大南部。南卡羅來納州部分家用監視器以及行車紀錄器的畫面也捕捉到天空有火球畫過的景象。

喬治亞州牛頓郡警方透過臉書表示,有接到國家氣象局的通知,提及火球很有可能是一顆流星,「他們認為可能還會有更多(火球)出現」。

At this time Multiple fire departments are actively looking for possible crashed meteor or fire ball that came out of the sky ????#UnitedStates | #USA

Multiple fire departments are currently searching for what may have been a meteor crash. #Merida #Meteorito… pic.twitter.com/2FhYC64Fa3