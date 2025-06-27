32度高溫搭車「要求關窗開冷氣」　女慘被爆氣司機拖下車狂打

▲女乘客搭車時要求司機開冷氣，卻慘被毆打。（圖／達志影像／示意圖）

記者李振慧／綜合報導

美國女體育記者特納(Tabitha Turner)對外控訴，大熱天搭乘Uber時，發現司機沒有開冷氣且開著窗，由於當天氣溫高達華氏90度（約攝氏32度），她實在受不了要求司機開冷氣，結果慘被毆打。

在亞特蘭大當地體育電視頻道擔任女記者的特納，控訴21日下午在國際機場Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport搭乘女司機史密斯(Mericole Smith)駕駛的Uber時遭到攻擊。

特納表示，剛下機的她當時一心只想趕快回家看女兒，然而卻遇到了不愉快的乘車體驗，因為當天氣溫太熱，所以她要求司機關窗並且開冷氣，沒想到因此惹惱史密斯，最後遭對方要求下車，還對她動手並使用辣椒噴霧。

當特納被史密斯拖下車攻擊時，一名路人目睹後立即停車幫忙，警方後來也趕到現場。史密斯辯稱，她之所以堅持開窗，是為了防止乘客暈車，特納疑似要拿出武器，她為了自己的人身安全才會反擊。

車上事發過程全被特納用手機拍了下來，警方根據特納所拍下的畫面，確認史密斯是攻擊者，目前已對其發出逮捕令，面臨多項攻擊罪。

特納表示，事件除了造成她眼部受傷、縫針，史密斯還多次在網路上騷擾她，所以她決定對史密斯和Uber公司採取法律行動。Uber公司對外聲明，他們已對事件採取行動，絕對不會容忍這種行為。