美商務部長：川普擬「兩周內」與10國敲定協議

▲美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）26日證實，美國與中國已正式簽署貿易協議，內容涵蓋稀土出口與關稅對應機制，被視為雙方2025年談判以來的重要里程碑。盧特尼克同時透露，總統川普（Donald Trump）計劃在未來兩周內，與另外10個主要貿易夥伴完成協議談判，以因應7月9日關稅大限。

根據《彭博社》報導，盧特尼克指出，這份美中協議於兩天前簽署，內容明定中方將出口包括風力渦輪與噴射機所需的稀土材料，美方則會在中方履約後取消相關反制措施，「只要中國開始出貨，我們的反制措施就會撤掉。」

美中自5月在日內瓦達成初步共識後，歷經6月倫敦續談，終於敲定協議文本。不過，這份協議並非全面性貿易協定，尚未觸及如芬太尼（fentanyl）走私與美企進入中國市場等敏感議題。

除了中國，盧特尼克透露，白宮正在擬定前10大貿易協議清單，川普將依據談判進度，把各國分門別類、編入不同群組，「我們會先處理最關鍵的10個國家，其他國家將依序排入。」

至於具體有哪些國家尚未揭露，但川普日前曾表示，美國與印度已接近達成協議。

川普今年4月2日宣布將對多國採取「對等關稅」（reciprocal rates），最高可達50%，但為保留談判空間，他隨後宣布暫緩90天實施，時限將於7月9日到期。

盧特尼克強調，屆時若仍未達成協議，川普將寄出「貿易條件函」，並統一歸類各國，視情況延長談判時間。

此外，美國近期也開始鬆綁部分乙烷（ethane）出口限制。商務部已通知能源企業可將乙烷裝載上船運往中國，但卸貨仍須取得授權。外媒指出，儘管協議已簽署，許多仰賴中國稀土的美國企業仍在等待北京的最終放行。