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阿拉斯加火山傳轟隆聲！　NASA曝太空照「異常景象」

▲▼阿拉斯加伊利亞姆納火山（Iliamna Volcano）。（圖／取自NASA Earth Observatory）

▲阿拉斯加伊利亞姆納火山（Iliamna Volcano）。（圖／取自NASA Earth Observatory）

記者張方瑀／綜合報導

美國太空總署（NASA）近日公布一張震撼影像，顯示阿拉斯加伊利亞姆納火山（Iliamna Volcano）宛如「準備甦醒」般的異常景象。該畫面由「陸地衛星8號」（Landsat 8）上的「作業型陸地影像儀」（OLI）在6月10日拍攝，顯示該火山出現可能與地表變動有關的跡象。

阿拉斯加火山觀測所（AVO）指出，當地時間6月15日清晨4時30分左右，火山區域出現一連串小規模地震，初期甚至達到每分鐘數次，雖然之後強度與頻率趨緩，但仍引發關注。不過 AVO 強調，這些震動「較可能是由山坡雪崩所引起」，並非火山活動升溫的徵兆。

NASA補充，雖然伊利亞姆納火山自1867年後就未再噴發，但平均每兩年就會傳出低頻轟隆聲響，往往與雪崩現象有關。這些異常信號也常被地震儀與次聲波監測系統偵測到，「但與火山爆發並無直接關聯。」

AVO表示，目前尚無法確認當天是否真的發生雪崩，也無法掌握其規模與確切位置，但指出此次地震活動的型態，與過去多次「冰岩混合型雪崩」初期的滑動跡象類似，後續仍需密切觀察。

伊利亞姆納火山位於阿拉斯加克拉克湖國家公園（Lake Clark National Park）內，距離安克拉治（Anchorage）西南約209公里，是一座覆蓋厚重冰雪的層狀火山，周邊地形崎嶇，多條冰河從山頂延伸而下，尤以西南側的「雨傘冰河」（Umbrella Glacier）一帶最為明顯。

觀測顯示，該區曾發生過少見的大型冰岩滑動，形成堆積物，專家推測可能與冰河覆蓋、火山熱源與地質脆弱帶等因素交互作用有關。

NASA強調，雖然這座火山地處偏遠，但若類似條件發生在世界其他人口稠密地區，後果恐怕不堪設想。

AVO也提醒，目前資訊有限，無法斷言後續是否會出現進一步滑坡或火山活動，「但這類事件過往大多發生於夏季冰雪消融期間，呼籲外界勿過度解讀，也不能掉以輕心。」

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