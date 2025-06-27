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空襲伊朗結果不如預期？　白宮怒嗆報告錯誤：FBI已啟動洩密調查

▲▼美國襲擊福爾多（Fordow）地下核設施後的衛星影像。（圖／路透）

▲美國襲擊福爾多（Fordow）地下核設施後的衛星影像。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國上週對伊朗三處核設施發動大規模空襲後，白宮強調此次行動「成功且具破壞性」，但一份流出的國防情報初步評估卻指出，伊朗核計畫可能僅延宕數月，引發爭議。對此，白宮強硬表示，沒有跡象顯示這些設施在襲擊前有濃縮鈾被移走，洩漏該機密文件者將依法究責。

美國總統川普（Donald Trump）與多位高層官員持續宣稱，這波攻擊已「徹底摧毀」伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Isfahan）等三處核設施。不過，媒體近日接連報導，一份來自美國國防情報局（DIA）的初步評估指出，實際損害可能未如外界所稱嚴重，僅讓伊朗的核發展暫時倒退幾個月。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在記者會上指出，自空襲前數週起，情報機構與國安團隊即密切監視這些設施動向，沒有任何證據顯示有濃縮鈾在行動前被移走，這三個地點皆然。

▲▼ 美國白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）（圖／達志影像／美聯社）

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也證實，聯邦調查局（FBI）已展開調查，查明誰洩漏這份評估報告。李威特指出，洩漏機密資訊是刑事犯罪，任何不遵守法律的人都必須為此負責。

李威特26日向記者表示，「本屆政府希望確保機密情資不會落入不負責任的人手中。能夠接觸最高機密的人，是一項特權，也必須負起相對責任。」

她強調，「顯然，有人拿到這份文件，而政府內部其實只有非常少數人看到過。這個人不負責任地處理這份機密，我們需要徹查此事，並加強保密流程，以保障美國的國安和人民安全。」

雖然初步戰損評估內容受到質疑，但美國、以色列與伊朗三方皆一致證實，空襲確實造成嚴重破壞。伊朗外交部發言人巴蓋伊（Ismail Baghaei）坦言，相關設施損害嚴重；以色列原子能委員會（Atomic Energy Commission）則形容空襲具毀滅性。

美國參謀首長聯席會議主席凱恩上將（Dan Caine）也表示，三處設施全數遭到極為嚴重的破壞與摧毀。川普25日更進一步警告伊朗，若再試圖重啟核計畫，「美國不會猶豫，必要時將再次出擊。」

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