川普宣布達成協議　白宮官員揭細節：中國同意加速稀土出口

▲美國總統川普（Donald Trump）宣布，已和中國簽署一項貿易協議。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普26日宣布，已和中國簽署一項貿易協議，而白宮官員也證實，中美雙方將加快稀土礦物出口至美國的作業程序，此舉被視為近期最具突破性的談判成果之一。

根據《路透社》報導，川普（Donald Trump）稍早指出，美方已在25日與中國簽署一項協議，但未透露具體細節，並稱之後還可能會有另一項協議，能「開放」印度市場。

白宮一名官員26日表示，「美方與中方已就如何落實日內瓦協議，進一步達成共識，建立一項實施框架。這份共識主要是關於我們如何再次加快稀土運送到美國的程序。」另有一位白宮官員透露，這項美中協議是在本週稍早達成的。

《彭博社》報導指出，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，「他們（中國）會把稀土送來給我們，當中國履行承諾，我們就會撤銷自己的反制措施。」

▲中國連雲港工人正運輸含有稀土元素的土壤準備出口。（圖／路透）



儘管這項協議顯示，在川普自1月上任以來造成數月貿易不確定與供應鏈干擾後，雙方關係已有進展，但同時也凸顯了達成最終全面貿易協議的漫長道路。

北京方面則尚未對協議發表評論。不過有業界消息指出，中國政府近期嚴格審查稀土出口用途，尤其擔心這類具有軍民兩用（dual-use）性質的材料流入美軍手中，導致許可核發大幅延遲。

事實上，自川普上任以來，美中關係歷經關稅互徵、出口管制與科技戰等多輪對抗。中國曾在今年稍早中止向美方出口多項關鍵礦產與磁鐵，導致全球汽車、航太、半導體等產業陷入供應鏈危機。

為突破僵局，雙方5月在日內瓦（Geneva）舉行會談，中國當時承諾解除自4月2日以來對美施加的非關稅報復措施，但具體執行方式一直不明。如今白宮公開表示「已建立實施架構」，也讓外界重新燃起對美中關係修復的期待。

另據《路透社》報導，中國曾在6月初向美國前三大車廠的稀土供應商發出臨時出口許可證，試圖避免供應鏈再度斷裂。川普當月稍晚也透露，中方同意出口磁鐵與稀土，美方則願意讓中國學生繼續留學美國高校。