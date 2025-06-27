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高空冷心低壓防冰雹攻擊！　下週可能有颱風如「天女散花」

▲雙北降下冰雹。（圖／林北鋒授權提供）

▲冰雹示意圖。（圖／林北鋒授權提供）

記者葉國吏／綜合報導　

今(27)日)「高空冷心低壓」通過，各地午後有強對流發展，尤其可能有冰雹發生可能。在菲律賓東方海面的「熱帶擾動」大約在下半週發展成形，有機會成為輕颱，但目前路線仍如天女散花。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(27)日)「高空冷心低壓」通過，各地仍為晴午後多雲，天氣偏熱，但因大氣不穩定，午後有強對流發展，應注意其伴隨的雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹⋯等「劇烈天氣」。

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各地區氣溫為：北部23至36度、中部21至35度、南部22至36度、東部22至36度。

▲▼6月5日模擬圖顯示，輕颱最高機率40%在琉球東南方海面，且向東北移動。目前模擬路徑仍分歧如「天女散花」。（圖／洩天機教室）

▲6月5日模擬圖顯示，輕颱最高機率40%在琉球東南方海面，且向東北移動。目前模擬路徑仍分歧如「天女散花」。（圖／洩天機教室）

明(28)日、下週(29)日各地為晴午後多雲，天氣炎熱；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，部分鄰近平地受影響。下週一起至下下週日(30至6日)水氣略減少，各地晴朗、「熱如盛夏」，要注意防曬、防中暑，午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

下週在菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀，大約在下半週發展成形，向東北遠離。下週三(2日)在菲律賓東方海面有最高的「輕颱」機率(40%)；之後，最高機率逐漸下降，並向東北移動遠離。顯示其未來動向分歧、接近台灣的機率已大幅降低。最新美國系集模式(GEFS)，亦呈現分歧如「天女散花」狀的模擬路徑；由於各國模式還會再調整，應耐心觀察。

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