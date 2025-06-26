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冷心低壓通過「明天午後3地雨最大」　下周有利颱風生成

▲6月21日夏至，台北地區下起午後雷陣雨，民眾連忙躲雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲明天午後北部、南部和中部山區有大雨。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

高層冷心低壓今天(26日)晚間到明天通過，西半部、東半部局部短暫陣雨，明天午後北部、南部和中部山區可能有局部大雨。下周7月初南海到菲律賓東方海面進入大低壓帶，為有利颱風生成的環境，生成數量、強度和位置仍有不確定性。

中央氣象署預報員林定宜表示，今晚到明天有高層冷心低壓通過，全台天氣不穩定，西半部與東半部將出現局部短暫陣雨，東南部及恆春半島也會有不定時局部短暫陣雨。明天中午過後，西半部及東部其他山區會出現局部雷陣雨，北部、南部與中部山區更可能出現局部大雨。

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林定宜指出，周六至下周一，南方雲系逐漸北移，太平洋高壓相對偏弱，南部與東南部有不定時局部短暫陣雨，其他地區則為多雲，午後有局部雷陣雨。下周二至下周四，東南部與恆春半島仍會有不定時雷陣雨，午後雷雨區範圍縮小，西半部及其他山區則仍有局部短暫雷陣雨的機會。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

氣溫方面，隨著進入夏季，若無降雨影響，各地高溫炎熱，普遍介於31至36度間。大台北、彰化、雲林及南高屏地區，明天仍有出現36度以上高溫的可能性。

此外，林定宜提醒，關注7月初的熱帶系統發展，屆時南海至菲律賓東方海面將進入大低壓帶，是有利熱帶系統和颱風生成的環境。不過目前各國模式預測差異大且南轅北轍，無論是生成數量、強度或位置，都仍具高度不確定性，氣象署將持續觀察最新動態。

另目前唯一的熱帶性低氣壓已在今日下午2時登陸雷州半島，並減弱為一般低氣壓，對台灣無直接影響。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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